Football Talk. KV Mechelen heeft Kameroense middenvelder beet - Openda blijft langer bij Club dat hem opnieuw uitleent

KV Mechelen heeft Kameroense middenvelder beet

KV Mechelen heeft met Samuel Oum Gouet een nieuwe defensieve middenvelder beet. De 23-jarige Kameroense international tekende een contract tot 2024 met optie op een extra jaar. Oum Gouet komt over van het Oostenrijke SCR Altach, waar hij sinds 2017 speelde en uitgroeide tot een sterkhouder. KV Mechelen was op zoek naar een nieuwe middenvelder, vooral een ‘zes’, om het vertrek van Aster Vranckx en het pensioen van Steven Defour op te vangen. Oum Gouet is al de vierde zomertransfer van KVM, na Jannes Van Hecke (Zulte Waregem), Iebe Swers (Seraing) en Hugo Cuypers (Olympiakos). (ABD)

Fiorentina breekt transferrecord voor komst van aanvaller Nico Gonzalez

Fiorentina heeft woensdag de komst van linksbuiten Nico Gonzalez bekendgemaakt. De 23-jarige Argentijn, die momenteel met zijn land op de Copa América in Brazilië aan de slag is, komt over van Stuttgart en ondertekende in Firenze een contract voor vijf seizoenen. Duitse bronnen spreken over een transfersom van 23 miljoen euro, hetgeen een recordbedrag zou zijn voor Fiorentina.

Gonzalez speelde sinds de zomer van 2018 voor Stuttgart en kwam sindsdien in 79 officiële duels tot 23 goals en 10 assists. Dit seizoen was hij bij de ploeg van onze landgenoot Orel Mangala goed voor 6 doelpunten en 2 assists in 15 competitiematchen. Hij miste een groot deel van het seizoen door een spierscheur.

Loïs Openda verlengt bij Club en speelt ook volgend seizoen op uitleenbasis bij Vitesse

Loïs Openda speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De snelle aanvaller tekent een contractverlenging tot 2024 bij Club Brugge, maar wordt opnieuw uitgeleend aan het Nederlandse Vitesse Arnhem. Openda (21) speelt sinds 2015 voor Club. Vorig seizoen was de belofteninternational goed voor 13 doelpunten en 5 assists voor Vitesse.

Will Still gaat als assistent aan de slag bij Stade Reims

Stade Reims heeft vandaag zijn nieuwe technische staf voor volgend seizoen voorgesteld. De Spanjaard Oscar Garcia volgt de Fransman David Guion op als T1 en krijgt onze landgenoot Will Still naast zich als assistent. De 28-jarige Still was dit seizoen de jongste hoofdtrainer ooit in de Jupiler Pro League, bij Beerschot. Enkele weken geleden koos de Antwerpse club echter voor Peter Maes als nieuwe T1 voor volgend seizoen. Still mocht blijven als T2, maar paste daarvoor.

Still zal bij Reims gaan samenwerken met de Belgische spelers Thomas Foket, Wout Faes en Thibault De Smet. De vlot drietalige Waals-Brabander, die Engelse roots heeft, was eerder ook al een korte periode hoofdcoach bij Lierse. Als videoanalist werkte hij ook voor STVV en Standard.

Reims beëindigde de Ligue 1 eind mei op een teleurstellende veertiende plaats.

Oude liefde roest niet. Gianluigi Buffon (43) werd gisteren voorgesteld bij Parma, waar hij tussen 1995 en 2001 in doel stond. Buffon keert na twintig jaar terug bij Parma, dat volgend seizoen in de Serie B uitkomt. Vorige maand werd al bekend dat de 43-jarige doelman zijn contract bij Juventus niet zou verlengen. De Italiaan liet toen nog in het midden of hij zou stoppen. Onder meer FC Porto en Galatasaray werden genoemd als mogelijke clubs voor de oud-international. Het werd echter zijn eerste profclub Parma, waar hij tussen 1995 en 2001 al onder de lat stond. Buffon won met Parma in 1999 de UEFA Cup, Italiaanse beker en Supercup.

In 2001 trok hij naar Juventus, waar hij uitgroeide tot een monument. Na een seizoen bij Paris Saint-Germain (2018-19) keerde hij terug naar de Oude Dame. Met 657 wedstrijden op de teller is hij de recordhouder in de Serie A. Buffon won met ‘Juve’ tien landstitels en vijf keer de beker.

