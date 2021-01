Football Talk. Kevin De Bruyne in ‘Fans Team of the Year’ - Nog meer ploegmaats Vertonghen besmet

Kevin De Bruyne is opgenomen in het UEFA Fans Team of the Year. Meer dan zes miljoen surfers brachten hun stem uit en de middenvelder van Manchester City krijgt logischerwijze nog heel wat schoon volk rond zich. Zo bevolkt hij in de ploeg, die in een 4-3-3-formatie werd neergezet, het middenveld samen met Messi en Thiago Alcántara. Voorin kozen de fans voor de drietand Neymar-Lewandowski-Cristiano Ronaldo, achterin krijgt Neuer een verdediging met Davies, Van Dijk, Sergio Ramos en Kimmich voor zich. Champions League-winnaar Bayern München is met vier spelers (vier en een half eigenlijk, want Alcántara vertrok deze zomer naar Liverpool) de hofleverancier van het sterrenensemble.

De ploeg:

Volledig scherm De ploeg van het jaar. © UEFA.com

Ook Otamendi en Tavares leggen positieve coronatest af bij Benfica

Bij Benfica Lissabon zijn ook verdedigers Nicolas Otamendi en Nuno Tavares besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de laatste tests, zo maakte de Portugese topclub woensdag bekend.

Gisteren al meldde Benfica 17 nieuwe besmettingen, onder wie vijf spelers. Naast Rode Duivel Jan Vertonghen legden Gilberto, Grimaldo, Luca Waldschmidt en Diogo Gonçalves een positieve coronatest af.

Benfica zou normaal gezien vanavond in de halve finales van de Portugese Ligabeker moeten uitkomen tegen Sporting Braga. De club wacht voorlopig de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid af, maar wil liever de komende twee weken niet in actie komen.

Het is voor Benfica niet de eerste corona-uitbraak. Eind december waren er ook al positieve gevallen in de spelersgroep. Medio september testte belofte-international Mile Svilar al eens positief.

Benfica staat na veertien speeldagen in de Portugese Primeira Liga derde, met 32 punten. Koploper Sporting Lissabon heeft vier punten meer.

Volledig scherm © EPA

AS Roma deed wissel te veel in verloren bekerduel tegen Spezia

AS Roma werd dinsdagavond niet alleen door het bescheiden Spezia uitgeschakeld in de achtste finales van de Coppa Italia, de Romeinen blunderden ook door een wissel te veel door te voeren.

In de partij tegen Spezia, die AS Roma met 2-4 verloor na verlengingen, deed coach Paulo Fonseca zes vervangingen, één meer dan toegelaten. Na rode kaarten voor Mancini (91.) en Pau Lopez (92.) moest AS Roma het grootste deel van de verlengingen met negen man afwerken. Meteen na de uitsluitingen liet de Portugese coach Ibanez en Fuzato opdraven, nadat hij eerder in de match al vier wissels had doorgevoerd. AS Roma ging ervan uit dat een extra wissel in de verlengingen is toegestaan, maar die regel is niet van toepassing in de Coppa Italia.

In september beging AS Roma ook al een blunder in de competitiematch tegen Hellas Verona. Daarin speelde Amadou Diawara voor de Romeinen. De middenvelder uit Guinee was echter niet correct geregistreerd. Diawara stond niet op de officiële spelerslijst van de Giallorossi. Voor de groene tafel verloor AS Roma de partij met 3-0. De wedstrijd op de eerste speeldag was op een scoreloos gelijkspel geëindigd.