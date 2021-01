Football Talk. Kevin De Bruyne in ‘Fans Team of the Year’ - Mirallas valt uit en krijgt Sa Pinto (ex-Standard) als coach

Kevin De Bruyne (Manchester City) heeft een plaats gekregen in de UEFA.com Ploeg van het Jaar 2020, die door de voetbalfans werd samengesteld. De Europese voetbalbond heeft vandaag het winnende elftal bekendgemaakt. Champions League-winnaar Bayern München is hofleverancier met vijf spelers. Doelman Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Thiago Alcantara (nu Liverpool) en goalgetter Robert Lewandowski kregen een plek. Ook de onvermijdbare Cristiano Ronaldo (Juventus) en Lionel Messi (FC Barcelona) zijn van de partij, net als Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool) en Neymar (Paris Saint-Germain).

Cristiano Ronaldo stond nu al vijftien keer in de UEFA.com Ploeg van het Jaar en is recordhouder. Eeuwige rivaal Lionel Messi (12 keer) volgt als tweede.

Voor Kevin De Bruyne is het de derde keer dat hij het winnende elftal haalt. De 29-jarige Rode Duivel stond eerder al in de Ploeg van het Jaar 2017 en 2019. Met Romelu Lukaku (Inter) maakte nog een tweede Belg kans op een plaats in het elftal, maar de spits haalde de eindselectie niet.

Fans kregen voor de eerste keer de kans om hun favoriete vrouwenelftal samen te stellen. Met zes speelsters is Champions League-winnaar Olympique Lyon ruim vertegenwoordigd. Ook de Deense Pernille Harder, die zich al kroonde tot UEFA’s Women’s Player of the Year en Wolfsburg afgelopen zomer ruilde voor Chelsea, ontbreekt niet.

Supporters konden online hun favoriete elftal samenstellen van voetballers die bij een Europese club actief zijn. De fans kregen bij de mannen de keuze uit vijf doelmannen en telkens vijftien verdedigers, middenvelders en aanvallers. Een UEFA-panel stelde de lijst met vijftig genomineerden samen, op basis van hun prestaties de voorbije twaalf maanden.

De ploeg:

Volledig scherm De ploeg van het jaar. © UEFA.com

Gaziantep verliest en ziet Mirallas uitvallen, Sa Pinto (ex-Standard) nieuwe coach

Gaziantep heeft in de Turkse Süper Lig een 3-0-nederlaag geleden op het veld van Rizespor. Het team van Kevin Mirallas slaagt er zo niet in druk te zetten op koplopers Besiktas en Fenerbahçe. Opvallend: Gaziantep maakte net voor de aftrap van het duel bekend dat Ricardo Sa Pinto, ex-Standard, de nieuwe coach is.

Mirallas begon in de basis, maar moest zichtbaar geblesseerd de strijd op het halfuur staken. Rizespor sloeg vervolgens driemaal toe, via Skoda (42. en 55., pen.) en Samu (89., pen.). Gaziantep staat in de Turkse hoogste klasse op de derde plaats met 34 punten, op vier punten van leiders Besiktas en Fenerbahçe.

De Turkse club maakte voorts bekend in zee te gaan met Ricardo Sa Pinto. De 48-jarige Portugees ondertekent bij Gaziantep een contract voor 2,5 seizoenen. De oud-sterspeler van Sporting Lisabon, die in het seizoen 2006-07 zijn spelerscarrière bij Standard afsloot, coachte de Luikenaars in 2017-18. Hij schonk de Rouches toen de Beker van België. Laatst was hij aan de slag bij het Braziliaanse Vasco da Gama, maar daar moest hij eind vorig jaar na ruim twee maanden al vertrekken.

Arsenal beëindigt contract Sokratis

Arsenal heeft in onderling overleg met Sokratis Papastathopoulos het contract van de 32-jarige Griekse verdediger beëindigd. Dat melden de Gunners woensdag.

De Griekse international (90 caps) ruilde Borussia Dortmund in de zomer van 2018 voor Arsenal, waarvoor hij 69 wedstrijden speelde. Afgelopen seizoen hielp hij de club mee aan de FA Cup. In 2019 schopte hij het met Arsenal tot in de finale van de Europa League, waarin Chelsea met 4-1 te sterk was. Normaal gezien zou zijn contract eind dit seizoen aflopen.

“Papa is een belangrijk onderdeel geweest van onze groep, hij was steeds een modelprof”, verklaart Edu, technisch directeur bij Arsenal. “In goede verstandhouding hebben we zijn contract ontbonden. We wensen Papa en zijn gezin het beste in de toekomst.” Eerder in zijn carrière droeg Sokratis ook de shirts van AEK Athene, Genua, AC Milan en Werder Bremen.

Volledig scherm © REUTERS

Geblesseerde Dest mist bekerduel Barcelona

Ronald Koeman mist donderdag, wanneer FC Barcelona in de derde ronde van het Spaanse bekertoernooi op bezoek gaat bij Cornella, Sergiño Dest. De van Ajax overgekomen verdediger heeft last van een lichte dijbeenblessure. “Tegen Cornella is hij er zeker niet bij, voor het weekend moeten we afwachten”, zei Koeman, die Dest zondag in de finale van de Spaanse Supercup bij de rust wisselde. Barcelona verloor toen na verlengingen met 2-3 van Athletic Bilbao.

Een andere verdediger, Sergio Roberto, is dichtbij een rentree na een blessure. Roberto staat vanwege een spierblessure al sinds half november aan de kant. “We moeten afwachten hoe zijn herstel vordert, misschien dat hij er volgende week weer bij is”, aldus Koeman.

Cornella komt uit op het derde niveau in Spanje. Lionel Messi is er in principe niet bij nadat hij rood kreeg in de finale van de Supercup en twee wedstrijden werd geschorst. Barcelona is wel in beroep gegaan tegen die straf.

Volledig scherm © EPA

Ook Otamendi en Tavares leggen positieve coronatest af bij Benfica

Bij Benfica Lissabon zijn ook verdedigers Nicolas Otamendi en Nuno Tavares besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de laatste tests, zo maakte de Portugese topclub woensdag bekend.

Gisteren al meldde Benfica 17 nieuwe besmettingen, onder wie vijf spelers. Naast Rode Duivel Jan Vertonghen legden Gilberto, Grimaldo, Luca Waldschmidt en Diogo Gonçalves een positieve coronatest af.

Benfica zou normaal gezien vanavond in de halve finales van de Portugese Ligabeker moeten uitkomen tegen Sporting Braga. De club wacht voorlopig de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid af, maar wil liever de komende twee weken niet in actie komen.

Het is voor Benfica niet de eerste corona-uitbraak. Eind december waren er ook al positieve gevallen in de spelersgroep. Medio september testte belofte-international Mile Svilar al eens positief.

Benfica staat na veertien speeldagen in de Portugese Primeira Liga derde, met 32 punten. Koploper Sporting Lissabon heeft vier punten meer.

Volledig scherm © EPA

AS Roma deed wissel te veel in verloren bekerduel tegen Spezia

AS Roma werd dinsdagavond niet alleen door het bescheiden Spezia uitgeschakeld in de achtste finales van de Coppa Italia, de Romeinen blunderden ook door een wissel te veel door te voeren.

In de partij tegen Spezia, die AS Roma met 2-4 verloor na verlengingen, deed coach Paulo Fonseca zes vervangingen, één meer dan toegelaten. Na rode kaarten voor Mancini (91.) en Pau Lopez (92.) moest AS Roma het grootste deel van de verlengingen met negen man afwerken. Meteen na de uitsluitingen liet de Portugese coach Ibanez en Fuzato opdraven, nadat hij eerder in de match al vier wissels had doorgevoerd. AS Roma ging ervan uit dat een extra wissel in de verlengingen is toegestaan, maar die regel is niet van toepassing in de Coppa Italia.

In september beging AS Roma ook al een blunder in de competitiematch tegen Hellas Verona. Daarin speelde Amadou Diawara voor de Romeinen. De middenvelder uit Guinee was echter niet correct geregistreerd. Diawara stond niet op de officiële spelerslijst van de Giallorossi. Voor de groene tafel verloor AS Roma de partij met 3-0. De wedstrijd op de eerste speeldag was op een scoreloos gelijkspel geëindigd.