Football Talk. Hoge Britse onderscheiding voor Rashford - Wilmots nieuwe coach van Casablanca?

MBE voor Marcus Rashford

Marcus Rashford heeft in Windsor Castle een Member of the British Empire (MBE) ontvangen. De 24-jarige spits van Manchester United kreeg de erkenning voor zijn inzet voor kinderen die in armoede leven. Hij droeg de koninklijke orde op aan zijn moeder, die in moeilijke omstandigheden vijf kinderen grootbracht, en zal de medaille die hij door prins William opgespeld kreeg, dan ook aan haar schenken.

Volledig scherm Marcus met moeder Melanie. © AFP

Rashford verzekerde dat hij zich zal blijven inzetten voor jongeren. “Ik wil dat kinderen de dingen krijgen die ik niet had in mijn jeugd. Elk kind verdient een kans”, vertelde de Engelse international. “Ze moeten voldoende maaltijden krijgen en boeken en andere zaken die nodig zijn bij hun ontwikkeling. Als ze dat niet krijgen, is dat een straf.”

In maart 2020 trok Rashford aan de alarmbel. Wegens de lockdown waren de scholen gesloten en waren er bijgevolg geen gratis schoolmaaltijden meer. Rashford startte een campagne om er voor te zorgen dat geen kind tijdens de coronacrisis honger zou lijden. Premier Boris Johnson zag zich genoodzaakt zijn kar te keren, de regering zou ook tijdens de lockdown gratis maaltijden aanbieden.

In oktober werd Rashford al geëerd door de Universiteit van Manchester, waar hij als jongste in de geschiedenis een eredoctoraat ontving. In december 2020 kreeg hij bij de uitreiking van de sportprijzen van de BBC een speciale award voor zijn werk naast het veld.

Volledig scherm © Photo News

Wilmots nieuwe coach van Casablanca?

Marc Wilmots wordt volgens verschillende Afrikaanse media de nieuwe coach van Raja Casablanca, de huidige nummer twee in de Marokkaanse competitie. Voor Wilmots zou het zijn derde club als trainer worden, in een ver verleden stond hij aan het roer bij Schalke (in 2003) en STVV (in 2004). Nadien werd hij bondscoach bij België, Ivoorkust en Iran.

Volledig scherm © Getty Images

Forfait Immobile bij Italië, Scamacca vervangt

Ciro Immobile moet forfait geven voor de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar. De Italiaanse voetbalbond maakte bekend dat het geen beroep kan doen op hem in de confrontaties tegen Zwitserland (12 november) en Noord-Ierland (15 november). De aanvaller sukkelt met een spierblessure aan het linkerbeen. Gianluca Scamacca van Sassuolo vervangt hem in de selectie. Italië gaat aan de leiding in groep C met 14 punten, op gelijke hoogte van Zwitserland

Volledig scherm Gianluca Scamacca. © Photo News

Positieve coronatest Süle leidt tot chaos bij ‘Mannschaft’

De Duitse voetbalploeg heeft bij de start van de interlandperiode te maken gekregen met een coronageval. Niklas Süle testte bij aankomst in het spelershotel in Wolfsburg positief. Zijn ploegmaats bij Bayern, de ongevaccineerde Joshua Kimmich en verder Serge Gnabry en Jamal Musiala, zitten net als Salzburg-spits Karim Adeyemi ook in quarantaine. Zij verlieten de selectie intussen. De vier testten weliswaar negatief, maar waren gedurende lange tijd in Süles nabijheid.

De teambespreking van maandagavond werd na de positieve test van Süle geschrapt en de groepstraining van vandaag gaat eveneens niet door. Süle werd twee maal gevaccineerd en heeft geen symptomen. Meteen werden ook de ongevaccineerde Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, en Karim Adeyemi in quarantaine geplaatst. De vier testten negatief, maar verlieten toch de selectie omdat ze veel contact hadden gehad met Süle.

Volledig scherm Niklas Süle (r) in actie tegen Freiburg afgelopen zaterdag. © Sven Hoppe/dpa

Bondscoach Hansi Flick riep inmiddels drie nieuwe spelers op. Naast de spelers die quarantaine zitten, vielen immers ook Florian Wirtz (Leverkusen) en Nico Schlotterbeck (Freiburg) af met blessures. De nieuwkomers zijn Wolfsburg-spelers Ridle Baku en Maximilian Arnold en Kevin Volland van Monaco. Maandagavond had Flick ook Jonathan Tah (Leverkusen) al bij het team gehaald.

De spelers van de Duitse nationale ploeg bereiden zich in Wolfsburg voor op de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden op weg naar het WK in Qatar van eind volgend jaar. Het team van bondscoach Hansi Flick, dat al zekerheid heeft over kwalificatie, ontvangt donderdag Liechtenstein en trekt op zondag naar Armenië.

Volledig scherm Hansi Flick. © Marcus Brandt/dpa

Standard beloont Al-Dakhil met nieuw contract

Standard heeft Ameen Al-Dakhil een nieuw contract voorgeschoteld, zo bevestigen de Rouches. De 19-jarige centrale verdediger, die in het Irakese Bagdad werd geboren maar de Belgische nationaliteit heeft, maakt sinds deze zomer deel uit van de A-kern. Daarvoor werkte hij zijn jeugdopleiding af op de SL16 Football Campus van Standard. Dit seizoen kwam Al-Dakhil al elf keer in actie voor de Luikenaars. “Ameen heeft er nu voor gekozen om zijn veelbelovende parcours verder te zetten bij de Rouches”, stelt de club. “Standard de Liège wil Ameen feliciteren met zijn nieuw contract en wenst hem het beste toe in onze kleuren.” Over de contractmodaliteiten maakte Standard niets bekend.

Volledig scherm © Photo News