Football Talk. Hansi Flick haalt Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) bij ‘die Mannschaft’ - Charleroi zonder Van Cleemput op Union - Derijck in selectie KVK

Lukas Nmecha, een vaste waarde bij de Duitse beloften, heeft nu ook zijn eerste selectie voor de hoofdmacht beet. De 22-jarige spits van Wolfsburg, die vorig seizoen op huurbasis voor Anderlecht speelde, werd door Hansi Flick voor het eerst opgeroepen voor “die Mannschaft”.

Duitsland neemt het op 11 november in de WK-kwalificaties op tegen Liechtenstein en drie dagen later in Eriwan tegen Armenië. De kans is groot dat Nmecha ook speelminuten krijgt, want Duitsland heeft de kwalificatie voor de eindronde in Qatar al op zak en Flick wil de laatste wedstrijden gebruiken om “andere spelers aan het werk te zien”. Flick noemt Nmecha “een technisch sterke en wendbare spits”. “Hij is een interessante optie, omdat hij een ander type aanvaller is als die we al in de kern hebben.”

Charleroi mist voor de wedstrijd op Union Jules Van Cleemput. De centrale verdediger, die vorig weekend thuis tegen AS Eupen zijn eerste doelpunt maakte in de Jupiler Pro League en de voorbije weken blijkt gaf van een uitstekende vorm, sukkelt met een enkelblessure. Zijn plaats zal worden ingenomen door Martin Wasinski of Loïc Bessilé. Voor de Fransman zou het in competitieverband de eerste keer zijn dat hij aan de aftrap komt. Hij maakte wel de 120 minuten vol van de faliekant afgelopen bekermatch tegen Lommel.

De Carolo’s hebben hun laatste drie wedstrijden gewonnen, maar voor de veeleisende Edward Still is dat verleden tijd. “Alleen de match in het Dudenpark telt en dat wordt allesbehalve een simpele opdracht”, aldus de coach. “Collectief is Union top. Scorende spitsen, frisheid op de flanken en centraal spelers die finesse, volume en doorzicht cumuleren. Ze weten precies wanneer ze moeten versnellen of vertragen en zijn zich perfect bewust van hun sterkte en hun zwakte. Ze gaan op hun elan van vorig seizoen door en zullen niet instorten.” (AR)

Timothy Derijck is terug van weggeweest. De 34-jarige centrale verdediger van KV Kortrijk zit tegen hekkensluiter Beerschot opnieuw in de selectie. Derijck was bezig aan een sterk seizoen, maar miste maar liefst negen wedstrijden door loszittend kraakbeen in de enkel. Een operatie was onvermijdbaar. (IVDA)

