Football Talk. Fellaini scoort opnieuw en zit in Chinese bekerfinale - Columbus Crew wint MLS-titel - Cuesta aan de beterhand

Shandong Luneng plaatst zich vlot voor finale Chinese beker, Fellaini scoort weer

Marouane Fellaini heeft zich met zijn club Shandong Luneng geplaatst voor de finale van de Chinese beker. Shandong Luneng won de (overbodige) return in de halve finales tegen Wuhan Zall met 1-0, na een nieuwe treffer van de Belg in de 72ste minuut.

Shandong Luneng had na een 0-5 zege in de heenwedstrijd het ticket voor de finale al zo goed als zeker op zak. Fellaini vond ook toen de weg naar doel. Tegenstander in de finale volgende week zaterdag is Jiangsu Suning. Alle bekerwedstrijden worden in een bubbel in Suzhou gespeeld. Shandong Luneng verloor vorig seizoen de finale van Shanghai Greenland Shenhua.

Genk-verdediger Carlos Cuesta is aan de beterhand na zware botsing

KRC Genk komt met geruststellend nieuws over Carlos Cuesta, nadat de Colombiaan afgelopen vrijdag tijdens de competitiewedstrijd op Anderlecht afgevoerd werd met een gapende hoofdwonde. De 21-jarige verdediger bracht na het duel uit voorzorg de nacht door in het ziekenhuis in Genk, maar mocht zaterdag in de loop van de ochtend al naar huis.

Cuesta bleef tijdens de wedstrijd roerloos liggen na een botsing met Anderlecht-middenvelder Josh Cullen, en was zwaar gehavend aan zijn ooglid. De Colombiaanse verdediger kreeg op het veld de eerste zorgen en werd afgevoerd op een draagberrie. Nadien werd hij overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht, waar hij na geruststellende onderzoeken gewoon naar huis mocht. Omdat zijn vriendin intussen terug naar Colombia is vertrokken, bracht hij ter observatie en uit voorzorg de nacht door in het ziekenhuis in Genk. Daar mocht hij zaterdagochtend weer vertrekken.

De wonde is gehecht maar heeft even tijd nodig om te genezen, meldt Genk zondag. “Vanmorgen was Cuesta gewoon present op de club, weliswaar met zijn rechteroog nog flink gezwollen. Voorts maakt hij het prima. Maar voluit trainen zal nog even moeten wachten, tot de wonde genezen is. De medische staf zal zijn situatie dagelijks evalueren.”

Columbus Crew wint MLS Cup

Columbus Crew heeft zaterdag de MLS Cup veroverd, na een 3-0 zege in de finale van de play-offs van de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) tegen Seattle. De Argentijn Lucas Zelarayan was de grote uitblinker met twee doelpunten.

Zelarayan sloeg net voor het halfuur een eerste maal toe. Enkele minuten later verdubbelde Derrick Etienne de score. In het slot deed Zelarayan met zijn tweede treffer de boeken helemaal toe. Ongeveer 1.500 fans woonden de wedstrijd, in deze coronatijden, bij in het stadion in Colombus, Ohio. Columbus wint voor de tweede keer in zijn geschiedenis de MLS Cup, na een eerdere triomf in 2008. Voor Seattle zou het de derde eindwinst in vijf jaar zijn, de tweede op rij.

Laatste tien MLS-kampioenen

2020: Columbus Crew

2019: Seattle Sounders

2018: Atlanta United

2017: Toronto FC

2016: Seattle Sounders

2015: Portland Timbers

2014: Los Angeles Galaxy

2013: Sporting Kansas City

2012: Los Angeles Galaxy

2011: Los Angeles Galaxy

