Football Talk. Danjuma dan toch bij Nederlandse selectie gehaald door Van Gaal - Prevljak scoort voor Bosnië

Danjuma Groeneveld vervangt Gakpo bij Oranje

Arnaut Danjuma Groeneveld (ex-Club Brugge) is door bondscoach Louis van Gaal bij de selectie van Oranje gehaald. De aanvaller van Villarreal vervangt PSV’er Cody Gakpo, die het trainingskamp van het Nederlands elftal heeft verlaten. Gakpo heeft klachten die passen bij een hersenschudding, aldus de KNVB.

De 24-jarige Groeneveld debuteerde bijna drie jaar geleden voor Oranje. Nederland was toen, op 13 oktober 2018, onder leiding van bondscoach Ronald Koeman in de Nations League met 3-0 te sterk voor Duitsland. Groeneveld heeft twee caps achter zijn naam.

Rabiot mist finale Nations League

De Franse middenvelder Adrien Rabiot, die 74 minuten speelde tegen België in de halve finale van de Nations League afgelopen donderdag, heeft positief getest op het coronavirus. De Juventus-speler is meteen in isolatie geplaatst en zal dus niet kunnen spelen in de finale tegen Spanje. Dat heeft de Franse voetbalbond zaterdag bekendgemaakt.

“Van zodra de resultaten bekend waren, is Adrien Rabiot in isolatie geplaatst”, schreef de FFF zaterdag op haar officiële website. “Hij zal niet met zijn ploegmaten naar Milaan reizen. Adrien Rabiot kan om reglementaire redenen niet worden vervangen. Didier Deschamps kan dus rekenen op een groep van 21 spelers voor de finale tegen Spanje.”

Les Bleus, die donderdag bij rust met 0-2 achterstonden tegen de Rode Duivels, plaatsten zich voor de finale dankzij drie doelpunten in de tweede helft (3-2). De wereldkampioenen zullen het opnemen tegen Spanje, dat in de andere halve finale Italië versloeg.

Hugo Broos wint met Zuid-Afrika in Ethiopië

Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, heeft met zijn team de verplaatsing naar Ethiopië succesvol afgerond. De Bafana Bafana haalden het met 1-3 op de derde speeldag van de tweede Afrikaanse voorrondefase, in aanloop naar het WK van volgend jaar in Qatar.

De Zuid-Afrikanen doken op de valreep met 0-1 de rust in na het openingsdoelpunt van Teboho Mokoena in de blessuretijd van de eerste helft. Halverwege de tweede helft hing Getaneh Kebede (67.) de bordjes opnieuw in evenwicht, maar lang zou het niet gelijk blijven. Dankzij treffers van Mothobi Mvala (71.) en Evidence Makgopa (90.+1) trokken de bezoekers de overwinning over de streep.

Zuid-Afrika prijkt op kop in zijn WK-kwalificatiepoule met 7 op 9, Ethiopië moet vrede nemen met 3 op 9. De andere ploegen in Groep G, Ghana en Zimbabwe, komen later op de dag nog in actie. Ghana telt voorlopig 3 op 6, Zimbabwe 1 op 6. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor de derde voorronde.

Eupen-spits Prevljak helpt Bosnië aan zege tegen Kazachstan

In de kwalificaties voor het WK in Qatar keken in groep C Litouwen en Bulgarije elkaar in de ogen. De thuisploeg won met 3-1. Verder hielp Eupen-spits Smail Prevljak Bosnië en Herzegovina aan een 0-2 overwinning tegen Kazachstan in groep D.

Lasickas opende de score voor Litouwen in de 18e minuut. Bulgarije kwam in de tweede helft langszij via Despodov (64.), maar ?ernych bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong in minuut 82. Twee minuten later trof Cernych opnieuw raak, hij zette de 3-1 eindstand op het bord.

Ondanks een eerste zege in deze campagne blijft Litouwen laatste met 3 punten. Bulgarije is vierde en voorlaatste met 5 punten.

In groep D ging Bosnië en Herzegovina op bezoek bij Kazachstan. De bezoekers wonnen met 0-2 dankzij twee doelpunten van Eupen-spits Smail Prevljak.

Prevljak maakte in de 25e minuut de 0-1 en verdubbelde de score na de rust (66.). Kazachstan kwam in de toegevoegde tijd nog dicht bij de 1-2, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een overtreding.

Door hun overwinning springen de Bosniërs naar de tweede plaats in groep D met 6 punten, op 6 punten van groepsleider en wereldkampioen Frankrijk, dat één match meer heeft gespeeld. Kazachstan blijft laatste in de groep met 3 punten.

