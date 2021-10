Football Talk. Club Brugge hoeft Ferran Torres in CL niet te vrezen - Orel Mangala (Stuttgart) legt positieve coronatest af - Thierry Henry debuteert als co-commentator

Ferran Torres tot drie maanden out

Manchester City, dinsdag de tegenstander van Club Brugge op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League, vreest dat buitenspeler Ferran Torres dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen. Torres keerde met een breukje in zijn rechtervoet terug van de Final Four van de Nations League.

De 21-jarige Torres was in de halve finale tegen Italië (2-1) matchwinnaar met twee doelpunten. Aansluitend kwam hij in de finale tegen Frankrijk (1-2) niet tot scoren. In de slotfase werd de spits gewisseld. Hij zou het breukje al in de halve finale hebben opgelopen.

Donderdag maakte City in een persbericht bekend dat Torres in de lappenmand ligt. De club vermeldde niet hoelang de Spanjaard out zou zijn, maar Guardiola had er geen goed oog in. “Torres zal 2,5 of 3 maanden niet kunnen spelen”, aldus de City-coach. “Het gaat om een breuk in het vierde middenvoetsbeentje. Hij blijft enkele weken in Spanje en zal daarna in Manchester verder revalideren.”

Rode Duivelsassistent Thierry Henry vanavond voor het eerst co-commentator tijdens PSG - Angers

Behalve in zijn rol als assistent van de Rode Duivels is Thierry Henry dit seizoen ook actief als voetbalexpert bij Amazon Prime. Hij verzorgde onder meer de interviews langs de lijn, maar vanavond debuteert hij ook als co-commentator tijdens de match PSG - Angers.

De digitale winkelreus Amazon verwierf deze zomer de tv-rechten van de Franse Ligue 1 en omringde zich met een resem voetbalexperts waaronder Henry, ex-speler van Monaco, Juventus, Barcelona, Arsenal en les Bleus. “Het is gewoon leuk, ik werk samen met een goed team en ik houd zo contact met het Franse publiek”, zei Henry eerder al over zijn rol in de media. Vanavond maakt hij ‘promotie’ door voor het eerst als sidekick naast hoofdcommentator Smaïl Bouabdellah commentaar te geven tijdens het competitieduel tussen PSG en Angers. Volgens Le Parisien was Henry zelf vragende partij voor de job. Bouabdellah liet zich in de Franse krant al lovend uit over Henry: “Thierry bereidt zijn wedstrijden grondig voor en verbaast ons echt met zijn kennis van L1.” Henry zegt nog open te staan voor andere aanbiedingen: “Ik voel me nu goed met de Rode Duivels en Amazon, maar wacht rustig af of ik in de toekomst nog voorstellen over projecten zal aangeboden krijgen.” (BF)

Volledig scherm © Photo News

“Verwijt Luis Enrique niets”

“Ik verwijt Luis Enrique (de Spaanse bondscoach, red.) niets”, ging Guardiola verder. “Ik vertrouw hem helemaal. Je kan geblesseerd geraken bij je nationale team. Ik ken Luis Enrique goed en weet dat hij alle spelers zo goed mogelijk behandeld. Hij wil ook niet dat zijn spelers zich blesseren. Voor ons is het spijtig. Eerder geraakten we zo ook Kevin (De Bruyne, red.) en Phil (Foden, red.) kwijt met blessures die ze opliepen bij hun nationale team.” De Bruyne blesseerde zich op het EK aan de enkel en was daardoor niet helemaal fit bij de start van het seizoen.

Guardiola kon verder op een fitte kern rekenen voor de Premier League-wedstrijd van zaterdag, in eigen huis tegen Burnley. Oleksandr Zinchenko en Ilkay Gundogan sloten opnieuw aan op training. Wel afwezig zijn de Braziliaanse internationals Ederson en Gabriel Jesus. Zij versloegen afgelopen nacht nog Uruguay in de WK-kwalificaties met 4-1 en geraken niet op tijd terug in Engeland. Op de vraag of het duo dinsdag in het Jan Breydelstadion zal kunnen aantreden, bleef Guardiola vaag. “Misschien, dat weet ik nu nog niet.”

Club Brugge staat met een knappe 4 op 6 voorlopig tweede in groep A van de Champions League. Manchester City telt één puntje minder en is derde.

Volledig scherm Pep Guardiola. © Photo News

STVV zonder Suzuki en De Ridder tegen Anderlecht

STVV kan zondag niet rekenen op Yuma Suzuki en Steve De Ridder. Beiden vielen de afgelopen dagen geblesseerd uit op training en zijn niet inzetbaar voor de thuismatch tegen Anderlecht. De Japanse spits kampt met een hamstringblessure, de ernst daarvan is nog niet gekend. Ook coach Bernd Hollerbach zal niet op de bank zitten, hij is geschorst na vijf gele kaarten.

Volledig scherm Yuma Suzuki. © Photo News

Twee geblesseerden bij OHL na interlandbreak

De interlandbreak heeft OHL geen deugd gedaan. Zowel Kristiyan Malinov (Bulgarije) als Kaveh Rezaei (Iran) kwamen met een blessure terug toe in Leuven. Malinov - die tegen Standard sowieso geschorst is - kampt met problemen aan de onderrug, Rezaei zit met een scheurtje in de adductor. (NVE)

Volledig scherm Rezaei, hier tijdens het duel met KV Mechelen. © Photo News

KV Mechelen moet ook Shved missen tegen Beerschot

KV Mechelen moet het zondag tegen Beerschot zonder Marian Shved doen. De Oekraïner moest enkele trainingen missen na een kleine medische ingreep en is niet wedstrijdfit. Joachim Van Damme (adductoren), Gustav Engvall (quadriceps) en Thibaut Peyre (enkel) staan eveneens nog aan de kant. (ABD)

Volledig scherm Marian Shved. © Photo News

Orel Mangala (Stuttgart) legt positieve coronatest af

Orel Mangala heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn club VfB Stuttgart vrijdag bekendgemaakt. De 23-jarige Belgische middenvelder is al de zesde speler op korte tijd die een positieve coronatest heeft afgelegd bij Die Schwaben. Mangala is intussen in isolatie gegaan. Voor Stuttgart is dit nieuws een grote tegenslag. “Ten eerste hoopten we dat we van nog meer positieve gevallen gespaard zouden blijven”, klinkt het bij sportdirecteur Sven Mislintat. “Ten tweede was Orel na zijn blessure op de weg terug.”

Mangala speelde tot dusver vier wedstrijden in de Bundesliga, daarin trof hij één keer raak. Hij miste het seizoensbegin vanwege een spierblessure aan de dij. Zaterdag gaat Stuttgart in de Bundesliga op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Naast Mangala kan Stuttgart evenmin rekenen op doelman Florian Müller, verdediger Waldemar Anton, middenvelder Erik Thommy en vleugelspeler Roberto Massimo, die eveneens in isolatie zitten.

Volledig scherm © AP

Klopp mist Alisson en Fabinho en hekelt beleid Watford

Liverpool kan zaterdag tegen Watford niet beschikken over keeper Alisson en middenvelder Fabinho. Het Braziliaanse duo vliegt vanuit Zuid-Amerika door naar Madrid voor de naderende wedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid.

“Ik ben niet boos. Maar iemand heeft bepaald dat Brazilië op donderdag zou spelen en wij op zaterdagmiddag. Daar hebben we geen invloed op”, zei Klopp, die met Liverpool nog zonder succes een verzoek had ingediend tot verplaatsing van het duel met Watford. “Atlético komt dit weekend niet in actie en dat zou hier nooit gebeuren. We wisten dit al een tijdje en hebben besloten dat die jongens rechtstreeks gaan.”

Bij Watford maakt trainer Claudio Ranieri zijn debuut. “Ik heb veel waardering voor Ranieri. Maar als trainer is het heel moeilijk om te zien hoe Watford met trainers omgaat”, zei Klopp. “Je hebt net de naam van een nieuwe collega leren kennen of hij is alweer vertrokken. Ik vind dat niet leuk en dat moet ik eens zeggen. Ik werk hier nu zes jaar en ik weet niet hoeveel trainers ik al ben tegengekomen op de bank van Watford.” Liverpool staat tweede in de Premier League met 15 punten na zeven duels. Chelsea heeft 1 punt meer.

Volledig scherm © AP

Rashford staat voor rentree bij Manchester United

Marcus Rashford staat voor zijn rentree bij Manchester United. De aanvaller reist met United mee naar Leicester voor de uitwedstrijd in de Premier League tegen Leicester City van zaterdagmiddag (16 uur). De 23-jarige Rashford onderging begin augustus een schouderoperatie en kwam sinds het EK niet meer in actie. “Hij behoort tot de selectie, maar of hij gaat beginnen, kan ik niet zeggen. Hij heeft keihard gewerkt tijdens de interlandperiode. Hij deed een uur mee in een duel achter gesloten deuren, dus hij is er helemaal klaar voor”, zei trainer Ole Gunnar Solskjaer vrijdag op zijn persbabbel.

Harry Maguire hervatte vrijdag de training. De aanvoerder liep eind vorige maand een kuitblessure op. United staat momenteel vierde in de Premier League met 14 punten na zeven duels.

Volledig scherm Marcus Rashford. © Pool via REUTERS

Pelé grapt: “Ik ben klaar om zondag te spelen”

De Braziliaanse voetballegende Pelé (80) heeft op de sociale media verklaard dat het “beter” met hem gaat, twee weken nadat hij het ziekenhuis mocht verlaten na een darmoperatie. “Goddank gaat het goed. Het gaat beter met mij. Ik ben zelfs klaar om zondag te spelen”, grapte Pelé in een video die gepubliceerd werd op de Instagramaccounts van zijn twee dochters. “Maar ernstig nu, bedankt voor alles. Bedankt aan allen die me kracht gegeven hebben. Als God het wil, zal ik weldra bij jullie zijn.”

Edson Arantes do Nascimento, die op 23 oktober zijn 81e verjaardag viert, ging op 31 augustus voor een routineonderzoek naar het ziekenhuis in Sao Paulo. Daarbij kwam een tumor in de dikke darm aan het licht. Vier dagen later werd die operatief verwijderd. Pelé verbleef na de ingreep enige tijd op de intensive care, waar hij nadien opnieuw kort belandde vanwege ademhalingsproblemen. Uiteindelijk verliet hij het ziekenhuis op 30 september. Het resultaat van de biopsie van de tumor is niet bekendgemaakt, maar de artsen gaven aan dat Pelé voorlopig chemotherapie moeten blijven ondergaan.

De voorbije jaren was de gezondheidstoestand van Pelé vaker zorgelijk. Hij werd meerdere keren geopereerd aan de heup en had ook knieklachten en een wervelkolomprobleem. Twee jaar geleden werd bij de drievoudige wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) na een urineweginfectie een niersteen verwijderd.

Volledig scherm © AFP

FIFA: “Mede dankzij ons al 100 voetballers weg uit Afghanistan”

De FIFA heeft ervoor gezorgd dat de voorbije periode bijna honderd voetballers en voetbalsters weg konden komen uit Afghanistan. Dat is gebeurd met de steun van Qatar, aldus de Wereldvoetbalbond.

“De FIFA wil de regering van Qatar oprecht bedanken voor haar steun bij het faciliteren en voor het verzekeren van de veilige doorgang van deze personen”, meldt de FIFA. “De FIFA-leiding werkt sinds augustus nauw samen met de regering van Qatar over de evacuatie van de groep en zal in de toekomst nauw blijven samenwerken.”

Begin deze week maakte de Internationale Wielerunie (UCI) bekend dat ze heeft meegeholpen bij de evacuatie van 165 mensen uit Afghanistan, onder wie een aantal wielrensters. De UCI werkte hiervoor samen met onder meer Sylvan Adams, de eigenaar van WorldTeam Israel Start-Up Nation, de Aziatische wielerfederatie en de FIFA.

De taliban grepen halverwege augustus de macht in Afghanistan, bijna twintig jaar nadat ze werden verdreven door buitenlandse troepen. Het is sinds het vertrek van de buitenlandse strijdkrachten moeilijk om achterblijvers het land uit te krijgen. Het WK voetbal vindt volgend jaar van 21 november tot en met 18 december plaats in Qatar.

Volledig scherm © AP

Argentijn Eduardo Berizzo moet opstappen bij Paraguay

De Paraguayaanse voetbalbond (APF) heeft bondscoach Eduardo Berizzo (51) ontslagen na de 4-0 nederlaag van donderdag in La Paz tegen Bolivia in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK 2022.

De APF gaat op zoek naar een opvolger van de Argentijn. Volgens plaatselijke media behoren de tweelingbroers Guillermo en Gustavo Barros Schelotto, eveneens Argentijnen, tot de kandidaten.

Na de zware nederlaag tegen Bolivia zakte Paraguay van de zesde naar de achtste plaats met 12 punten. Berizzo stond al onder druk vanwege de met 3-0 verloren partij van zondag tegen Chili. De top vier plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vijf speelt een intercontinentale barrage.

Berizzo kwam in februari 2019 aan het hoofd van de Paraguayaanse nationale ploeg. In 31 matchen leidde hij zijn team naar zeven zeges, 13 draws en 11 nederlagen.

Volledig scherm © AP

Brazilië ruim langs Uruguay in WK-kwalificatie

Brazilië heeft de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatieweek na een zege tegen Venezuela (3-1) en een gelijkspel tegen Colombia (0-0) afgesloten met een ruime overwinning tegen Uruguay. In Manaus wonnen de Brazilianen met 4-1. Argentinië versloeg in Buenos Aires Peru met 1-0.

Neymar en nieuweling Raphinha waren de uitblinkers bij Brazilië, dat comfortabel op kop staat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep en het WK in Qatar van volgend jaar amper meer kan mislopen.

Volledig scherm © AP

Het tweetal zorgde binnen 20 minuten voor een 2-0-voorsprong. Na negen minuten bediende Fred met een listige pass Neymar. De aanvaller van Paris Saint-Germain nam de bal fraai aan op zijn borst, omspeelde doelman Muslera en tikte eenvoudig binnen. Tien minuten later werkte Raphinha, speler van het Engelse Leeds United die vorige week debuteerde in de Braziliaanse ploeg als invaller tegen Venezuela en tegen Uruguay voor het eerst in de basis stond, een rebound van een schot van Neymar achter de Uruguayaanse keeper.

Volledig scherm © REUTERS

Uruguay kwam er niet aan te pas tegen het bij vlagen swingende Brazilië. Het was aan doelman Muslera te danken dat de score niet sneller nog hoger opliep, maar een klein kwartier na rust moest hij zich toch opnieuw omdraaien. Brazilië kwam er razendsnel uit via Gabriel Jesus, die Neymar wegstuurde. Op zijn beurt speelde hij de diepgaande Raphinha aan, die alleen voor de keeper geen fout maakte: 3-0.

Luis Suárez deed nog wel iets terug voor Uruguay, maar kon Brazilië geen moment bedreigen. Invaller Gabriel Barbosa besloot de show voor zo’n 12.000 toeschouwers in de Amazone met de 4-1.

Volledig scherm © REUTERS

Argentinië langs Peru

Brazilië heeft na elf van de achttien wedstrijden zes punten voorsprong op eerste achtervolger Argentinië, dat met 1-0 won van Peru. Daarmee verstevigde de ploeg van aanvoerder Lionel Messi z'n tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse groep, ook al omdat de verrassende nummer drie Ecuador tegen Colombia niet verder kwam dan 0-0. Brazilië en Argentinië speelden een duel minder dan de overige landen.

In stadion El Monumental van Buenos Aires begonnen de Argentijnen flitsend, met al meteen een paar grote kansen. Na acht minuten leek verdediger Romero de score te openen met een kopbal, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel.

Volledig scherm Lautaro Martínez. © AP

Kort voor rust was het wel raak. De mee opgekomen rechterverdediger Nahuel Molina zette na een combinatie met Rodrigo De Paul afgemeten voor, waarna Lautaro Martínez snoeihard binnenkopte.

Een dapper strijdend Peru kreeg iets meer dan een kwartier na de hervatting een ideale kans op de gelijkmaker. De Argentijnse doelman Emiliano Martínez werkte de ingevallen routinier Farfán onreglementair tegen de grond waarna de ref naar de strafschopstip wees. Yotún benutte het buitenkansje niet, zijn inzet ging via de lat boven Martínez over het doel.

Volledig scherm Lautaro Martínez scoorde. © AP