Florentino Pérez: “Clubs kunnen niet zomaar uit Super League stappen”

De Super League is dood en begraven. Real-voorzitter Florentino Pérez, één van de drijvende drachten achter het project, kwam deze nacht langs bij ‘El Larguero’. Herhalend waarom het project zo belangrijk was. Zwaar kritiek leverend op de UEFA. En ook vooruitkijkend wat volgens hem de gevolgen kunnen zijn.

“Mensen hebben echt geen flauw benul van wat er gaande is in het voetbal. De financiële verliezen zijn gigantisch. En UEFA houdt liever vast aan hun privileges dan het voetbal te redden.”

Pérez kwam terug op het besluit van de Engelse clubs om zich terug te trekken. “Eén club had van in het begin geen grote interesse. Die is beginnen in te praten op de anderen en die kregen schrik. De UEFA heeft er een spektakel van gemaakt met bedreigingen en verwijten. Ik heb nog nooit zoveel agressiviteit gezien. Alsof we iemand hadden vermoord. Alsof we een atoombom hadden laten vallen. Ja, de show van de UEFA en haar voorzitter (Aleksander Čeferin, red.) verraste mij.”

Quote Als middelmati­ge clubs de komende tijd hun spelers niet gaan kunnen verkopen aan grote clubs, weet ik niet wat er gaat gebeuren met die clubs... Florentino Pérez bij ‘El Larguero’

Pérez geeft ook aan dat ‘zijn’ fans wél stonden te springen voor een gesloten competitie. “De Real-supporters zijn niet dom. Denk jij dat ze ‘neen’ gaan zeggen op een concept waarbij we elke week tegen de groten van Europa spelen? Iemand heeft de fans van Chelsea (de eerste club die er de stekker uittrok na dat protest, red.) trouwens aangespoord om te protesteren. Om daar te gaan staan voor de match tegen Brighton. Ik kan jou een naam geven. Het was allemaal georkestreerd.”

Hij ontkent ook dat ‘de rijken rijker’ wilden worden. “Veel eigenaars van de Engelse topclubs hebben Amerikaanse eigenaars. Die moeten het niet voor het geld doen, hoor. Ze zijn ook nog eens eigenaar van een NBA-club of een NFL-team. Amerikanen willen het beste voor de sport. Goed, sommigen zijn liever blij met de huidige gang van zaken: een verlies van 2 miljard euro in het Europese voetbal sinds de pandemie.”

Pérez legde opnieuw uit waar het hem om te doen is. Waarom de nieuwe competitie zo belangrijk was: “Met alle respect, maar het voetbal wordt in leven gehouden door de vedetten. Zoals in het tennis. Mensen kijken naar Nadal-Federer en niet naar Nadal tegen het nummer 80 in de wereld. Laat in het voetbal de beste clubs tegen elkaar spelen en een deel van het geld gaat naar de onderbouw van de piramide.”

Mea culpa

En Pérez waarschuwde: “Als middelmatige clubs de komende tijd hun spelers niet gaan kunnen verkopen aan grote clubs, weet ik niet wat er gaat gebeuren met die clubs... En de grote clubs verliézen geld, kan ik je zeggen. Op een dag gaan we staan te huilen.”

Pérez noemt de Super League ‘in stand-by’. “Dat mij dan iemand een andere oplossing biedt. Want wat UEFA met de Champions League in elkaar bokste voor 2024 is niet het model dat het voetbal nodig heeft.” En volgens de man kunnen de clubs niet zomaar uit de Super League stappen. “Er zijn contracten getekend en daar moet men zich aan houden. Misschien dat er dingen worden aangepast uit het oorspronkelijke plan, maar wat mij betreft gaan we er mee door.”

Pérez sloeg tot slot ook een mea culpa: “Mogelijk hebben we het project onvoldoende uitgelegd. Maar we hebben er ook de kans niet toe gekregen.”

