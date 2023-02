“Flop in Milaan, en het kan nog erger”: La Gazzetta zet dit keer Charles De Ketelaere in het groot op haar cover

Wie dagelijks de roze sportkrant leest, weet dat het om meer draait dan om een Belg alleen. Nu dat verhaal stilaan uitverteld is, heeft de ‘Gazzetta’ een ander onderwerp gevonden. “De flop” van 35 miljoen, Charles De Ketelaere. Een thema dat regelmatig terugkeert - in kleine stukjes, in paragrafen in matchverslagen en bij de punten die na een match worden uitgedeeld. Dat de Italiaanse media hem voor het seizoen zo hebben gehypet, bij gebrek aan andere topaanwinsten bij Milan, helpt De Ketelaere zeker niet. Wit is plots gitzwart geworden. En zijn prestaties - als basisspeler en als invaller - hebben niet geholpen. Hij lijkt verdwaald te zijn in Milaan - zijn weg heeft hij nog altijd niet gevonden.

“Meer dan één probleem”

“De Ketelaere, flop in Milaan”, staat dus op de front. Binnenin klinkt het onder meer zo: “Hoe verder het seizoen vordert, hoe meer De Ketelaere achteruitgaat. De all-in-aanwinst van Milan bevindt zich steeds meer in de marge. Definitief is dit niet - hij wordt pas over een maand 22 - maar toch. Charles, we hebben meer dan één probleem.” Het grootste probleem zijn volgens de ‘Gazzetta’ de cijfers. 0 goals in 17 Serie A-optredens. “De Belgische eerste klasse is de Serie A niet. Maar het valt niet te ontkennen dat er meer verwacht wordt van iemand die spits als beroep heeft. 17 spelers hebben dit seizoen gescoord voor Milan. De Ketelaere hoort daar niét bij. In de afgelopen tien jaar bleef geen enkele spits bij zijn eerste 17 matchen in de Serie A droog. Zelfs André Silva, een spits zonder gevoel voor doelpunten, niet” Maar er is dus meer: “Want ‘CDK’ mist ook de rest. Hij zorgt nooit voor verticaal spel, er zijn geen dribbels en geen geniale ingevingen. Zijn enige assist is een vage herinnering.”