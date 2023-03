FIFA weer onder vuur omdat het supermodel Adriana Lima aanstelt als ambassadeur voor WK vrouwen

“Serieus, FIFA? Is dit de ambassadeur die het engagement onder de fans moet aanzwengelen met het WK 2023 voor vrouwen in zicht? #toondoof” De ambassadeur in kwestie is Adriana Lima: zij is door de FIFA gekozen om verschillende wereldwijde initiatieven in de aanloop naar dat WK, van 20 juli tot 20 augustus in Australië en Nieuw-Zeeland, mee te ontwikkelen en promoten. De aanklager is Moya Dodd, gewezen vicekapitein van de Matildas, de Australische vrouwenploeg, en voormalig lid van de FIFA Council. Zij vindt dat Lima als voormalig model van Victoria Secret’s slecht is voor de sport en hoe die gepercipieerd wordt.