“Feyenoord, Ajax of PSV? Maakt niet uit, we winnen toch”: amateurs van Spakenburg geloven zelfs in bekerfinale, maar kunnen ze die wel spelen?

Sensatie in de Nederlandse beker. Amateurclub Spakenburg heeft er FC Utrecht verslagen én vernederd in de kwartfinale. De derdeklasser klopte de subtopper uit de Eredivisie met straffe 1-4-cijfers. “Ik heb de tickets voor de Europa League al geboekt”, grapte een euforische doelpuntenmaker Vink. Al heeft Spakenburg bij een eventuele bekerfinale wel een praktisch ‘probleem’.

FC Utrecht en Spakenburg staan in de competitie allebei op de zevende plaats: Utrecht in de Eredivisie, Spakenburg in... de tweede divisie - de derde klasse in Nederland.

Maar toch was van enig niveauverschil niks te merken op het veld. Via een prachtig schot van Wimilio Vink pakte Spakenburg al vroeg de leiding. Na rust leek Utrecht gelijk te maken, maar werd de treffer van Douvikas afgekeurd. Niet veel later schoot Admiraal de 0-2 binnen. Douvikas scoorde even later wél de 1-2, maar daarna liep Spakenburg verder uit en gaven de amateurs het niet meer uit handen.

Spakenurg is pas de derde amateurploeg die de halve finales van het Nederlands bekertoernooi bereikt. In 2016 was VVSB de laatste die in dat kunststukje slaagde. Spakenburg moet het nu mogelijk opnemen tegen Feyenoord, Ajax of PSV. Zij komen woensdag (Feyenoord gaat op bezoek bij Heerenveen) en donderdag (Ajax speelt tegen De Graafschap, PSV ontvangt ADO Den Haag) in actie.

Miljonair

Na afloop gingen de amateurs van Spakenburg hélemaal uit hun dak. “Mijn hamstrings en kuiten liepen helemaal vol, dan merk je dat het toch wel een hoger tempo is. Maar om heel eerlijk te zijn vond ik het niveauverschil wel meevallen. Pas in de laatste minuten begon ik er écht in te geloven. Toen wist ik: het gaat gebeuren”, zei Floris van der Linden, die de 1-4 op het bord zette.

Wimilio Vink tekende met een prachtige treffer voor de 0-1. Na een mooie voorzet van Luuk Admiraal rondde hij op zijn Wesley Sneijders af; in één keer op de slof en scoren. “Ik heb veel naar Sneijder gekeken, dus bedankt”, zei Vink met een knipoog. “Zo maak ik ze wel vaker, hoor. Ik heb de tickets voor de Europa League al geboekt. Het maakt nu niet meer uit wie we krijgen in de halve finales, we winnen toch wel.”

“Als ‘amateurcluppie’ met 1-4 winnen, dit slaat helemaal nergens op. Wie dit bij de toto (de loterij, red.) ingevuld had, is nu waarschijnlijk miljonair geworden”, zei een euforische Luuk Admiraal. Volgens hem is na deze megastunt alles mogelijk. “De finale? Natuurlijk denken we daar nog niet aan, maar na deze avond kunnen we helemaal niets meer uitsluiten. We gaan er wel vol voor.”

Niet spelen op zondag

In het geval dat de Spakenburgers daadwerkelijk ook de halve finale overleven, dan heeft de club een ‘probleem’. De finale staat namelijk gepland op zondag 30 april, terwijl in de statuten van Spakenburg is vastgelegd dat de club niet op zondag speelt - Spakenburg is een erg christelijk dorp. Coach Chris de Graaf: “Dat klopt, maar dan zal daar tegen die tijd wel een oplossing voor gezocht worden. Bovendien zijn we daar nog lang niet.”

En met een knipoog: “Maar stel dat het zover komt, dan denk ik dat het ons wel vergeven zou kunnen worden.”

