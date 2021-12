Fellaini pakt met Shandong Taishan de landstitel in China, ex-Rode Duivel scoort in titelmatch

Buitenlands voetbal Cijfers die vreemd aanvoelen: Lionel Messi scoorde in Franse eerste klasse tot dusver slechts één keer

Eén goal in 865 minuten. Dat is voorlopig het magere doelpuntenbilan van Lionel Messi in de Ligue 1. Een schril contrast met z’n jaren in Camp Nou, waar hij rond kerst aan de dubbele cijfers zat. Maar of PSG zich zorgen maakt? Verre van. De Champions League, dát is wat telt.

