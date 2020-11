Feestjes kwamen hem duur te staan en De Bruyne als zijn inspirator: het aparte verhaal van Engeland-lichtpunt Jack Grealish

Buitenlands voetbalHij was hét lichtpunt bij Engeland. Met dank aan inspirator De Bruyne. Jack Grealish (25) keek voor het duel tegen de Rode Duivels naar video’s van ‘King Kev’. “Hij is een van mijn favoriete spelers”, vertelde de Engelse aanvaller. Dit is het verhaal achter Grealish, de aanvoerder van Aston Villa die in het verleden geregeld in opspraak kwam, maar nu aan topclubs gelinkt wordt.

Volgens de Engelse pers was Jack Grealish de beste man op het veld bij de ‘Three Lions’. “Hij was de drijvende kracht. Grealish mag ondanks het resultaat zeer tevreden zijn met zijn individuele prestatie”, zo schrijft de BBC. Meer dan terecht overigens. Samen met Harry Kane zorgde hij voor het meeste gevaar. “Hij speelde weergaloos”, had bondscoach Gareth Southgate mooie woorden voor hem over.

Ondanks de 2-0-nederlaag was Grealish zelf dan ook opgetogen. “Dit was de kans die ik wilde grijpen. Het was fantastisch om tegen het nummer één van de wereld te spelen. Ik heb de afgelopen 24 uur alleen maar beelden van mijn favoriete spelers gekeken, Kevin De Bruyne en Philippe Coutinho bijvoorbeeld”, glunderde Grealish, die in augustus zijn debuut maakte voor de Engelse nationale ploeg. Het gaat Grealish voor de wind. Smaakmaker in de Premier League en sterkhouder bij Aston Villa, de club waar hij al sinds zijn zesde voor speelt.

Lockdownparty

Naast het veld kwam de Engelsman echter al een paar keer in opspraak. Wij zouden niet willen instaan voor de boetes die Grealish al kreeg. Zo was er eind maart, midden in de lockdown, al opschudding. De middenvelder richtte op een zondagochtend veel schade aan met zijn Range Rover van 80.000 euro, nadat hij terugkeerde van een feestje in Birmingham, even nadat hij een video op Twitter gepost had waarin hij opriep de lockdownregels op te volgen. Aston Villa legde hem een boete van 167.000 euro op. Pijnlijke - en dure - zaak.

Grealish was toen lang niet aan zijn proefstuk toe. In april 2015 bracht de tabloid ‘The Sun’ foto’s naar buiten van Grealish die op een hotelkamer lachgas inhaleerde. Iets wat Saido Berahino en Raheem Sterling hem voordeden. “Dit kunnen we niet tolereren”, klonk het toen bij Aston Villa. Grealish toonde naar verluidt berouw, maar...

In november van datzelfde jaar kleurde hij opnieuw buiten de lijntjes. Na een 4-0-nederlaag tegen Everton ging Grealish doodleuk de bloemetjes buiten zetten. Van het feestgedruis ging het voor een maand naar de B-kern. Een halfjaar later was Grealish wéér betrokken bij een luidruchtig hotelfeestje.

U leest het: Grealish houdt al eens van een party, en dat kwam hem al geregeld duur te staan. De beginjaren van zijn carrière verliepen op sportief vlak ook allesbehalve vlot, want vier jaar geleden degradeerde hij met Aston Villa naar de Championship, een mokerslag voor de club. Voor Grealish zelf kwam die periode in de Engelse tweede klasse er misschien wel op het goede moment. De flankaanvaller ontplooide zich volledig, werd titularis én later ook kapitein. In 2018 verloren de Villans nog de promotiefinale op Wembley tegen het Fulham van Denis Odoi. Tottenham toonde interesse in Grealish, maar Aston Villa hield het been stijf. Hij bleef bij zijn jeugdclub én promoveerde een jaar later dankzij een 1-0-zege in de finale, die hij overigens op versleten schoenen speelde, tegen Derby County.

45 miljoen euro

Vorig seizoen was hij goed voor 8 goals en 6 assists in 36 Premier League-wedstrijden, dit jaar zit hij aan 4 goals en 6 assists na amper 7 competitiematchen. Uitstekende cijfers die hem ook een plek in de nationale ploeg opleverden. Zijn marktwaarde zit in stijgende lijn en wordt momenteel geschat op 45 miljoen euro. Aston Villa legde hem in september nog langer vast tot 2025 met een verbeterd contract. Maar volgens Britse media prijkt zijn naam nadrukkelijk op lijstjes van quasi alle Engelse topclubs. Zelfs Man City wordt genoemd. Wordt hij binnenkort ploegmaat van zijn inspirator?

