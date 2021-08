Feest op Old Trafford: Man United wint met 5-1 van Leeds na hattrick Fernandes, Varane eindelijk officieel voorgesteld

Fernandes bracht de thuisploeg op het halfuur op voorsprong, maar zag Ayling vlak na rust gelijkmaken voor Leeds. Man Utd ging na de pauze vol in de aanval en dat loonde - Leeds werd weggespeeld. Pogba schotelde Greenwood de 2-1 voor en Fernandes maakte snel daarna de 3-1. Na de 4-1 van de Portugees op het uur was Leeds knock-out. Fred legde de eindstand vast op 5-1. Naast de hattrick van Fernandes waren er dus ook vier assists voor Pogba. Daarmee doet de Fransman nú al beter dan heel vorig seizoen, waarin hij in de Premier League drie keer aangever was.

Net voor de aftrap werd de transfer van Varane officieel gemaakt. Hij won met Real Madrid de voorbije jaren vier Champions League-trofeeën en drie Spaanse titels. De Madrilenen hadden hem in de zomer van 2011 overgenomen van Racing Lens. Met Frankrijk werd hij in 2018 in Rusland wereldkampioen. De verdediger is 79-voudig international bij Les Bleus en was er ook bij op het voorbije EK. Daar sneuvelde Frankrijk verrassend in de achtste finales tegen Zwitserland. Met zijn overgang zou volgens verschillende media zo’n veertig miljoen euro gemoeid zijn.

In een eerste reactie noemde Varane Manchester United “één van de meest iconische clubs ter wereld”. “Ik krijg hier de kans in de Premier League te spelen”, aldus de Fransman. “Dat voorstel kon ik niet naast mij neerleggen. Ik wil nog veel bereiken in mijn carrière en vervoeg een team met veel topspelers die allen elke wedstrijd willen winnen. Ik heb al met coach Ole Gunnar Solskjaer gesproken en zie de ploeg de voorbije jaren telkens progressie maken. Ik wil het verschil maken en zal alles geven om in de geschiedenisboeken van deze prachtige club terecht te komen.”

