FC TRANSFERVRIJ. Van een wereldkampioen tot een Rode Duivel: deze topspelers zijn in de zomer gratis op te halen

KIJK. Zo is het om wereldti­tel naast Messi te vieren: De Paul deelt unieke beelden van Argentijn­se mensenzee, Tagliafico filmt vanuit helikopter

Wat een beelden. Ook al is het nog nacht in Argentinië: in Buenos Aires is een enorme mensenmassa op de been om de wereldtitel van Lionen Messi en co te vieren. Middenvelder Rodrigo De Paul zit op de open bus naast Messi en deelde op zijn Instagram al indrukwekkende beelden, net als onder anderen Angel Di Maria en Lautaro Martínez. Bekijk ze hierboven!

20 december