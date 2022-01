FC Porto wil contract Mbemba (ex-RSCA) niet verlengen omdat er weer twijfels rond leeftijd de kop opsteken

Het debat werd al enkele keren gevoerd. In 2013, toen de Congolees kwam piepen bij de hoofdmacht van Anderlecht en er meteen centraal achteraan een vaste waarde werd, voerde FIFA een onderzoek. RSCA had Mbemba geregistreerd volgens de gegevens die op zijn paspoort stonden op het moment hij in Europa aankwam. Met name: 8 augustus 1994. Bij zijn eerste twee clubs in zijn vaderland werd er als geboortedatum echter 8 augustus 1988 neergepend. Bij de Congolese nationale ploeg gaf hij 30 november 1991 als geboortedatum op. Om de verwarring nog wat groter te maken, verklaarde hij in een eerder interview in 1990 te zijn geboren.