FC Barcelona wordt jonger, hipper, moderner door samenwerking met Spotify: “Europese topclubs worden steeds vaker entertainmentgroepen en mediabedrijven”

Ritchie De Laet traint weer mee bij Antwerp - Anderlecht stelt operatione­le directeur aan

Versterking op het hoogste niveau bij paars-wit. De club meldt dat Kenneth Bornauw de nieuwe COO (Chief Operating Officer) en CCO (Chief Commercial Officer) is. Bornauw heeft drie jaar ervaring in die functie bij Microsoft België, waarvoor hij in totaal meer dan zeven jaar werkte. Daarvoor was hij dertien jaar actief in verschillende verkoop- en marketingfuncties bij Unilever en drie jaar bij Heineken.

