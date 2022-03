FC Barcelona is back: waarom Barça sneller dan gedacht terug is

La LigaOok onder Ronald Koeman bleef het vooral kommer en kwel. Maar dan, 6 november: Xavi Hernandez officieel de nieuwe trainer van FC Barcelona. Vier maanden later volgde een 0-4-overwinning in Bernabeu. Iets wat hen al drie jaar niet meer gelukt was. Wat is de formule achter het succes van de Catalaanse trots?

Ook 5 augustus 2021 is een dag die de Barça-fan nooit meer zal vergeten. Het moment waarop Messi besloot om de deur achter zich toe te trekken in Camp Nou en te verkassen naar Parijs. De club zat sindsdien in zak en as: hun Messias was vertrokken, financieel zaten ze zeer krap en Koeman kreeg de ploeg maar niet op de rails. Het geduld met ‘Goudlokje’ raakte op en hij werd bedankt voor bewezen diensten.

Enter de kleine generaal en La Masia-legende Xavi, goeie vriend van de nieuwe voorzitter Joan Laporta. De gewezen maestro kent de club, de waarden, de trots. Koeman kende die ook, maar wist die niet te kunnen overbrengen naar zijn spelers. Criticasters beschreven Barcelona als een ploeg die zich voor een lange tijd op de achtergrond zou moeten begeven. Maar sneller dan gedacht komt het daglicht meer en meer in zicht. En dat is geen toeval. Welke elementen hebben gezorgd voor die remontada?

Xavi

Een fusie van tiki-taka, de herintrede van de hoge press en koelbloedigheid op de tegenaanval: Xavi heeft ervoor gezorgd dat Barcelona opnieuw een geoliede machine is. Met zijn passie en kennis heeft hij de groep op scherp gesteld en hen weer met trots laten spelen voor de clubkleuren. Xavi is natuurlijk nog niet zo oud en heeft met een aantal spelers zelf samengespeeld. Dat vormt ongetwijfeld de ideale band. Als La Masia-product kent hij de club beter dan wie dan ook. De jonge garde kijkt op naar hun trainer en zouden voor hun idool door het vuur gaan. En andersom ook. De sterkte van dit Barça is de connectie tussen de trainer en zijn spelers. Een van de basisfundamenten tot succes. ‘Mes que un club’, Barcelona is weer een familie onder Xavi.

Van een negende naar een derde plaats in La Liga en een kwartfinale in de Europa League: Xavi doet de socios opnieuw graag afzakken richting Camp Nou. 2022 is alvast geweldig begonnen. In zeventien wedstrijden verloor Barcelona maar twee keer, terwijl aartsrivaal Real Madrid zich al vier keer gewonnen moest geven. Een straffe statistiek, met als kers op de taart de overwinning in Bernabeu voor Barça. Hoewel de landstitel onmogelijk lijkt, maakt Barcelona nog aanspraak op één trofee. De Europa League-beker ontbreekt nog in de rijkgevulde prijzenkast en is dus zonder twijfel het hoofddoel dit seizoen. Het is overigens de snelste weg naar de Champions League.

Jong geweld

Pedri en Gavi. Enkel de namen van de twee youngsters doen de ogen van de socios opnieuw fonkelen. Hoewel beide spelers nog erg jong zijn, maken ze nu al deel uit van het succes. Met Pedri hebben ze eigenlijk al een wereldster in de rangen. De maturiteit en het technisch vermogen van de jonge Spanjaard zijn een lust voor het oog. Hoewel hij niet veel doelpunten maakt, maakt hij ze wel op cruciale momenten, zoals die tegen Galatasaray. Hij verdeelt het spel met veel gemak en schuwt het defensieve werk niet. Kortom onmisbaar in de Barcelonese drietand op het middenveld.

Ook Gavi speelt een grote rol in het succesverhaal van de afgelopen maanden. Met twee goals en vijf assists maakt hij vaak het verschil voor Barça. En dan is er nog de wedergeboorte van Ousmane Dembélé. Enkele weken geleden moest hij nog vertrekken bij Barcelona. Nu is hij een vaste basispion. Met zijn snelheid, technisch vermogen en assists laat hij Barça opnieuw schitteren. Er lijkt geen twijfel te zijn over een contractverlenging. Met negen assists in twaalf wedstrijden vindt hij zijn maatje Aubameyang haast blindelings. De Uruguayaanse blok Araujo speelt zich ook week na week in de kijker. De Catalanen lijken al een vervanger voor oudgediende Pique te hebben.

Transferbeleid

Ook de ‘nieuwe’ spelers lieten van moment één hun meerwaarde zien. Goaltjesdief Aubameyang bewijst de spits te zijn die past in het systeem, Traoré strooit met assists. Ook Ferran Torres begint meer en meer in zijn ritme te komen. Barcelona hoestte een slordige 55 miljoen euro op voor de Spanjaard. Met enkele fraaie goals, waaronder zijn magistraal doelpunt tegen Real Madrid, stelt ook hij niet teleur: vijf doelpunten en zes assists in vijftien wedstrijden. Zonder enige moeite hebben ze zich als vaste pionnen omgetoverd in een Barcelona in opbouw. Zouden ze in Engeland al spijt hebben?

Frenkie de Jong haalt opnieuw zijn niveau van bij Ajax. Samen met Busquets en Pedri vormt hij het hart van de ploeg. Zijn crossballen, inzicht en intensiteit maken hem onmisbaar. Een linie naar achteren is Eric Garcia een verdediger geworden waarop je kan vertrouwen. Bij City kreeg de jonge Spanjaard geen kansen, dus ging hij terug naar eerste liefde Barca. Garcia en Araujo vormen het cement van de verdediging.

Ook de aankomende transfers beloven veel goeds. Met Franck Kessié komt er naast voetballende kwaliteiten wat pitbull-gehalte in de ploeg. Iets wat Barça op dit moment misschien een beetje mist. Mazraoui (Ajax) en Tagliafico (Ajax) staan overigens hoog op het verlanglijstje van Xavi.

Barcelona lijkt langzaam maar zeker terug naar de top van Spanje en Europa te klimmen. Kampioen worden lijkt dit seizoen onhaalbaar maar wie weet volgt er nog spanning in de titelrace. De Europa League winnen kan Barcelona vertrouwen geven om terug mee te doen met de grote jongens. In Camp Nou kirren de socios opnieuw van de pret.

