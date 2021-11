Fabrice N’Sakala (ex-RSCA) doet zijn verhaal nadat hij op veld in elkaar zakte: “Alsof ik werd gewurgd”

Buitenlands voetbalOp 21 augustus schrok de voetbalwereld op. Fabrice N’Sakala (31), tussen 2013 en 2017 in een shirt van Anderlecht, zakte in de Turkse competitie plots in elkaar. Ruim twee maanden later weet de vleugelverdediger nog steeds niet wat hem overkwam. “Misschien verwaarlozen we onze gezondheid? We hebben niet allemaal het lichaam van Ronaldo”, vertelt hij bij La Dernière Heure .

Iedereen dacht die 21ste augustus 2021 aan wat Christian Eriksen overkwam op het EK. Fabrice N’Sakala zakte in de match tussen Gaziantep en Besiktas na 70 minuten plots in elkaar. De artsen renden het veld op en dienden de eerste zorgen toe. Nadien werd de Franse Congolees overgebracht naar het ziekenhuis. Daar kwam het geruststellende nieuws. De flankverdediger was weer bij bewustzijn en zijn situatie was niet levensbedreigend.

“Ik begreep er niets van”, doet N’Sakala nu zijn verhaal bij La Dernière Heure. “Ik begon te hoesten, mijn adem werd volledig afgesneden. Opeens begon ik ook over te geven, verloor ik het bewustzijn en viel ik op de grond. Ik dacht dat mijn leven voorbij was. Het voelde aan alsof ik werd gewurgd. Waarom? Hoe? Ik heb geen idee. Want ik voelde me heel goed en fris.” Ook na de talloze onderzoeken werd hij niet wijzer. “De dokters hebben alle mogelijke tests uitgevoerd en niets abnormaals gevonden. Mogelijk is er een verband met de warmte, ook de tweede coronaprik die ik kort ervoor had gekregen is een optie. Maar dat zijn niet meer dan hypotheses.”

Quote Misschien hebben we als voetballer onze gezondheid te veel verwaar­loosd? We leggen onszelf zoveel druk op, maar hebben niet allemaal het lichaam van Cristiano Ronaldo. Fabrice N’Sakala

Al heeft N’Sakala zijn eigen theorie. “Corona zorgde voor twee bizarre jaren. Veel spanning, veel wedstrijden op korte tijd, minder vakantie en een vaccin. Misschien hebben we als voetballer onze gezondheid te veel verwaarloosd? We leggen onszelf zoveel druk op, maar hebben niet allemaal het lichaam van Cristiano Ronaldo.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twee maanden later voelt N’Sakala zich “beter dan ooit”. “Vijf dagen stond ik niet op een veld. Nadien keerde ik geleidelijk aan terug. Niet te overhaast met het idee dat het me misschien nog eens kon overkomen. Maar dat gebeurde niet, dus ben ik op een bepaald moment als een gek beginnen trainen.” Wél met extra supervisie van Besiktas. “Sinds dit voorval is de follow-up grondiger. Er wordt meer geluisterd wanneer een speler vermoeid is. Of ik angst heb om het weer mee te maken? Neen, ik heb mentale rust. Anders heeft dat impact op je prestaties.”

N’Sakala speelde van 2013 tot 2017 49 wedstrijden met Anderlecht. In die periode wist hij één keer te scoren en werd hij ook één keer kampioen (seizoen 2013-2014). Na Anderlecht trok de Congolese international naar Turkije. Eerst naar Alanyaspor. Vorig jaar tekende hij voor topclub Besiktas, waar nu ook Michy Batshuayi speelt.

Volledig scherm Fabrice N'Sakala werd door een ambulance afgevoerd. © RV