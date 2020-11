Fabelachtige goal: Riyad Mahrez niet gehinderd door slecht veld om Algerije naar Africa Cup te trappen

La Liga Thibaut Courtois zoekt geen excuses na horror­avond in Valencia, maar heeft twijfels bij spellei­ding

9 november Drie strafschoppen en een owngoal tegen in een 4-1-nederlaag op Valencia: alles wat tegen kón gaan, ging ook tegen voor Thibaut Courtois en Real Madrid gisteravond op Mestalla. De doelman zocht achteraf geen excuses - al had hij het wel moeilijk met bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen - en hij verdedigde zijn coach Zinedine Zidane voor diens tactische keuzes. ‘Zizou’ zelf stak de hand dan weer in eigen boezem.