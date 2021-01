FA CUP. Tielemans en collega-Duivels dirigeren Leicester naar zege - Engelse zesdeklasser wipt team van Rooney

Tielemans en collega-Duivels leiden Leicester naar volgende ronde

Leicester City, met Rode Duivels Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne in de basis, heeft zich makkelijk geplaatst voor de volgende ronde in de FA Cup. De ‘Foxes’ kwamen na een kansarme beginfase toch op voorsprong. James Justin sneed naar binnen, dribbelde twee tegenstanders en plaatste de bal in de rechterkruising. Héérlijke goal van de 22-jarige linksachter: 0-1. Thuisploeg Stoke City, waar Thibaut Verlinden op de bank bleef, was van slag en kon geen vuist maken. Op het uur stuurde Tielemans Albrighton weg met een knappe lange bal en de Engelsman rondde het perfect af: 0-2. Daarna ging het snel. Praet vond Castagne, die Pérez de 0-3 aanbood. Barnes maakte er uiteindelijk nog 0-4 van.

Engelse zesdeklasser wipt team van Rooney en zet kleedkamer op stelten

De grootste verrassing van deze avond in de FA Cup: FC Chorley, een zesdeklasser, heeft Derby County eruit gekegeld. Het werd 2-0. Pijnlijke zaak voor de tweedeklasser waar Wayne Rooney aan het roer staat. Er is echter een belangrijke kanttekening: Derby kampt met een corona-uitbraak en moest met jeugdspelers aantreden. Dat kon Chorley echter worst wezen. Zij zijn de eerste zesdeklasser in dertig jaar die een eerste of tweedeklasser kan uitschakelen in de FA Cup. Achteraf bouwden de amateurspelers van Chorley een stevig feestje in de kleedkamer (zie beelden hieronder).