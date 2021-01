FA CUP. De Bruyne met knappe assist - Engelse zesdeklasser wipt team van Rooney en viert heerlijk op hit van Adele

Kevin De Bruyne moest maar 45 minuten opdraven bij Man City. Even na het halfuur was de zege tegen Birmingham al veilig gesteld (3-0). De Bruyne bracht de tweede van Bernardo aan. Op een heerlijke pass van Mahrez trok De Bruyne aan de achterlijn terug tot bij de Portugees, die ook al erg knap de openingsgoal voor zijn rekening had genomen. Op assist van Mahrez deed ook Foden nog zijn duit in het City-zakje.

Tottenham kende geen moeite met provincialer Marine. Alderweireld stond aan de aftrap. Brazilië boven bij de Spurs: drie goals van Vinicius, stand-in van Harry Kane, en eentje van Lucas. De 16-jarige Alfie Devine zorgde voor een mooi moment met de 0-5 na de rust.

Tielemans en collega-Duivels leiden Leicester naar volgende ronde

Leicester City, met Rode Duivels Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne in de basis, heeft zich makkelijk geplaatst voor de volgende ronde in de FA Cup. De ‘Foxes’ kwamen na een kansarme beginfase toch op voorsprong. James Justin sneed naar binnen, dribbelde twee tegenstanders en plaatste de bal in de rechterkruising. Héérlijke goal van de 22-jarige linksachter: 0-1. Thuisploeg Stoke City, waar Thibaut Verlinden op de bank bleef, was van slag en kon geen vuist maken. Op het uur stuurde Tielemans Albrighton weg met een knappe lange bal en de Engelsman rondde het perfect af: 0-2. Daarna ging het snel. Praet vond Castagne, die Pérez de 0-3 aanbood. Barnes maakte er uiteindelijk nog 0-4 van.

Engelse zesdeklasser wipt team van Rooney en zet kleedkamer op stelten

De grootste verrassing van deze avond in de FA Cup: FC Chorley, een zesdeklasser, heeft Derby County eruit gekegeld. Het werd 2-0. Pijnlijke zaak voor de tweedeklasser waar Wayne Rooney aan het roer staat. Er is echter een belangrijke kanttekening: Derby kampt met een corona-uitbraak en moest met jeugdspelers aantreden. Dat kon Chorley echter worst wezen. Zij zijn de eerste zesdeklasser in dertig jaar die een eerste of tweedeklasser kan uitschakelen in de FA Cup. Achteraf bouwden de amateurspelers van Chorley een stevig feestje in de kleedkamer (zie beelden hieronder).

Man United wint met kleinste verschil

Manchester United heeft nipt van Watford gewonnen. Op Old Trafford werd het 1-0 door een snel doelpunt van Scott McTominay.

Al in de vijfde minuut kopte McTominay raak na een corner vanaf de linkerflank. Halverwege de tweede helft bracht trainer Ole Gunnar Solskjaer aanvallers Marcus Rashford en Anthony Martial nog in, maar ook zij wisten de score niet op te voeren.

Bij United viel Eric Bailly in de slotfase van de eerste helft uit met een hoofdblessure nadat hij in botsing was gekomen met zijn eigen doelman Dean Henderson. Hij werd vervangen door Harry Maguire.

Titelverdediger Arsenal bekert verder

Titelhouder Arsenal heeft de uitschakeling in de verlenging kunnen voorkomen. Arsenal versloeg in de derde ronde Newcastle United met 2-0 door doelpunten van de 20-jarige invaller Emile Smith Rowe en Pierre-Emerick Aubameyang in respectievelijk de 109ste en 117de minuut.

Rowe, na een klein uur ingevallen voor Reiss Nelson, brak de ban met een fraai diagonaal schot en met een intikker zorgde Aubameyang drie minuten voor het einde van de verlenging voor de beslissing. Arsenal trad aan zonder een aantal basisspelers, maar Alexandre Lacazette viel in de tweede helft van de verlenging in.

Normaal gesproken volgt er in de FA Cup na een gelijke stand na negentig minuten een replay, maar in verband met het drukke speelschema als gevolg van de coronacrisis wordt er dit seizoen verlengd.

Arsenal was vorig seizoen in de finale van het bekertoernooi met 2-1 te sterk voor Chelsea, dat zondag aantreedt tegen Morecambe FC. Die club komt uit in League Two, het vierde niveau van Engeland.

