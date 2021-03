EXCLUSIEF. Thibaut Courtois over Real, Rode Duivels en erkenning: “België zou zijn sporticonen beter kunnen behandelen”

Champions League De tien jongste doelpunten­ma­kers in de Champions League: wereldve­det­ten, witte merels en een ex-Standard-spe­ler

24 februari De jongste doelpuntenmaker ooit voor Bayern München in de Champions League. De jongste Engelsman ooit die raak trof op het kampioenenbal. En de op één na jongste speler die scoorde in de knock-outfase. Jamal Musiala trapte zich met zijn doelpunt tegen Lazio gisteren in een aantal mooie lijstjes. Maar de top tien van jongste doelpuntenmakers in de Champions League tout court haalde hij net niet. Daar prijken deze namen.