Exclusief. Herwig De Bruyne, trotse vader van een wereldster: “Voor mij is Kevin geen voetballer, Kevin is mijn zoon”

Buitenlands voetbalEen wijs man zei ooit: ’t Zijn niet het vlees, bloed of de centen die van ons ouders en kinderen maken, wel het hart. Een vader vertelt over zijn zoon. Herwig De Bruyne (56) over de rit met Kevin, in de eerste plaats zijn zoon en dan pas die topvoetballer met een prijskaartje. “Als hij gelukkig is in zijn leven, dan ben je dat als ouder ook.”