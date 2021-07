Ex-spits van Club valt uit z’n rol met kopstoot, Belg scoort voor Juve en Nederlander mist het onmisbare tegen Ajax: de opvallendste acties uit het buitenland

Ligue 1 Jonathan David blikt terug op z’n eerste, succesvol­le, jaar in de Ligue 1: “Details zijn hier nog doorslagge­ven­der dan in België”

14 juli De duurste ooit in België is nu ook kampioen van Frankrijk met Lille. De ster van Jonathan David (21) schijnt alsmaar feller aan het ­Europese firmament. “Ik wil me dit seizoen tonen in de Champions League”, zegt de ­Canadese ex-spits van AA Gent.