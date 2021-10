Ex-speler van Schalke 04 bleek vier jaar na ‘zijn dood’ springlevend, vandaag start proces rond bizar verhaal

Buitenlands voetbalHet vervolg van een bizar verhaal. Vorig jaar onthulde het Duitse Bild dat Hiannick Kamba, een ex-jeugdspeler van Schalke 04, in Duitsland vertoeft - en dat in blakende gezondheid. Opmerkelijk, want sinds 2016 nam iedereen aan dat Kamba gestorven was bij een auto-ongeluk in Congo. Het proces van de man en zijn ex-echtgenote start vandaag. Ze worden beschuldigd van het in scene zetten van Kamba’s dood om zo een bedrag van 1 miljoen euro te ontvangen via een overlijdensverzekering.

Vorig jaar dook een knotsgek verhaal op uit het Ruhrgebied. Op 9 januari 2016 deelden Evonik, de ex-werkgever van Hiannick Kamba, en diens voormalige club VfB Hüls een intriest bericht. Kamba - een voetballer die opgeleid werd bij Schalke 04 en in de jeugdreeksen nog ploegmaat was van Manuel Neuer, maar uiteindelijk niet kon doorbreken op het hoogste niveau - was verongelukt in Congo. Evonik verspreidde zelfs een overlijdensbericht. Een tragisch verhaal, tót Bild op 3 mei 2020 een ontdekking deed. De man was doodleuk aan het werk als chemisch technicus bij een bedrijf waar hij al sinds 2013 aan de slag was.

De Duitse krant bracht het verhaal naar buiten over de nepdood van Kamba. Die zou georkestreerd zijn zodat zijn ex-vrouw Christina een bedrag van 1 miljoen euro zou ontvangen via de verzekeringspolis. Christina wordt nu beschuldigd van verzekeringsfraude. Vandaag start haar proces in Essen. De vrouw stelt dat ze altijd geloofde dat hij was overleden.

Ook Kamba moet zich overigens verantwoorden. Als hij zou hebben meegewerkt aan het faken van zijn overlijden, riskeert hij een celstraf van tien jaar. Volgens de verdediging van Kamba wist de man niet wat zijn ex-vrouw uitspookte en zou hij in 2018 bij de Duitse ambassade in Kinshasa hebben aangeklopt om te melden dat de verhalen over zijn dood niet klopten. “Wel is hij begin 2016 (toen zijn ‘dood’ wereldkundig werd gemaakt, red.) tijdens een reis door het binnenland van Congo ontvoerd. Zonder geld, papieren of telefoon”, klinkt het. In 2018 zou hij vervolgens teruggekeerd zijn naar Duitsland - niet wetende dat zijn ex-vrouw 1 miljoen euro had gekregen.

Volledig scherm Kamba leeft nog, zo berichtte Bild vorig jaar. © Bild

Met het geld zou Christina deels een huis hebben gebouwd. De resterende centen staan op de bank en zijn inmiddels in beslag genomen. “Maar ik heb niets te maken met bedrog", aldus Christina. “Het nieuws over zijn dood schokte mij even hard als eender wie ook.”

Kamba was in 1996 samen met zijn ouders van Congo naar Duitsland (Essen) gevlucht. In 2005 werden zijn ouders echter teruggestuurd naar het Afrikaanse land en Kamba zelf zou ook volgen, maar omdat Schalke hem een contract gaf, mocht de verdediger in Duitsland blijven.

El Tarangu

Het verhaal doet denken aan dat over José Manuel Fuente. De Spaanse ex-wielrenner stierf in 1996 en hij werd ook begraven in Oviedo. Maar in 2003, zeven jaar later, kreeg uitgerekend Lucien Van Impe een vreemd telefoontje van een man die beweerde Fuente te zijn. Van Impe ging uit eten met hem en raakte zelf ook overtuigd: de persoon die bij hem aan tafel zat leek als twee druppels water op zijn oude rivaal én kon alle oude anekdotes nog oprakelen. Het Nederlandse audiocollectief SCHIK onderzocht de absurde zaak, en kon de man uiteindelijk spreken in Spanje. SCHIK vertaalde het onderzoek naar een zesdelige podcast, die de titel ‘El Tarangu’ kreeg, naar de bijnaam van Fuente.

Bekijk ook: verongelukte voetballer Hiannick Kamba leeft toch nog

Volledig scherm De fans van Schalke 04, de ex-ploeg van Kamba. © REUTERS