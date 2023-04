Ex-RSCA’er Sacha Kljestan sprak “diep teleurgestelde” Romelu Lukaku over racismerel Vanzeir: “Hij wil gesprek bij Rode Duivels”

Kljestan en Lukaku speelden in 2010 en 2011 samen bij Anderlecht en hebben tot op vandaag contact. Toen de voormalige Amerikaanse international met ‘Big Rom’ praatte over de racismerel rond Dante Vanzeir, reageerde de spits naar verluidt heel teleurgesteld. “Lukaku verzekerde me dat hij er bij de volgende interlandbreak van de Rode Duivels een gesprek over zou hebben. Een ploegmaat die zo’n fout maakt, zou hij ook niet meer in de kleedkamer willen hebben.”

Ook Kljestan zelf was geschokt door het racistische incident. “Ik ben het beu dat we het vandaag nog altijd over racisme in het voetbal moeten hebben”, zegt de ex-RSCA’er, die net als de fans van New York Red Bulls vindt dat Vanzeir met zes matchen schorsing onvoldoende gestraft is. “Tien wedstrijden schorsing zou een krachtiger signaal geweest zijn. Maar er zou altijd discussie zijn geweest over zijn straf. Het belangrijkste is dat Vanzeir een hersteltraject krijgt. Daarna zullen we zien of hij zich kan herintegreren in de kleedkamer. Het is aan de leidende spelers van New York Red Bulls om gesprekken te hebben met Vanzeir en te bekijken hoe hij kan terugkeren.”