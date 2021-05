“Ex-model eist 65 miljoen euro van Cristiano Ronaldo”

Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie was er onvoldoende bewijs dat Cristiano Ronaldo de Amerikaanse Kathryn Mayorga destijds in Las Vegas heeft verkracht. De politie kreeg op 13 juni 2009 een melding over een seksueel misdrijf. Mayorga kon toen geen informatie geven over de plaats waar de verkrachting had plaatsgevonden. Ook werd de verdachte niet beschreven. Het onderzoek werd daarom stilgelegd. Later heropende de politie in Las Vegas het onderzoek na een nieuwe melding van de vrouw, maar kwam het uiteindelijk niet tot een zaak.