Ex-Milan-voorzitter Silvio Berlusconi op 86-jarige leeftijd overleden

Mijntelco Overal in en rond je woning een optimaal wifisig­naal: zo helpt een me­sh-net­werk en dit betaal je ervoor

Het valt je misschien op: hoewel je over een internetabonnement beschikt dat je voldoende snelheid zou moeten bieden, laat het wifisignaal en de bijhorende internetsnelheid soms te wensen over op bepaalde plekken in en rond je woning. Dat is best mogelijk, want hoge internetsnelheden garanderen niet noodzakelijk goed bereik. Mesh-wifinetwerken bieden daar een oplossing voor. Mijntelco.be legt uit wat het precies inhoudt.