(Ex-)middenvelders Rice en Touré raken niet uitgepraat over het geheime wapen van Eden Hazard: “Hij plaatst zijn achterwerk en draait weg”

Declan Rice kreeg een tijdje geleden zijn idool Yaya Touré over de vloer voor een video voor ‘GOAL’. Samen gingen ze door Rice z'n shirtverzameling. Op een bepaald moment krijgt de Engelsman een Chelsea-truitje van Eden Hazard in handen. “Deze jongen. Mijn god, hij was gewoon...” Meteen is duidelijk dat de bewondering ook van Touré komt. “Ken je de video waarin ik hem enkele kletsen geef in de spelerstunnel? (zie onderstaande video) Tijdens die wedstrijd kon niemand hem pakken.”