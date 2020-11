Ex-bondscoach van Argentinië mag niet weten dat Maradona dood is: “Dit kan hij niet aan”

Diego Maradona "Maradona had grootsheid in zich, maar was niet sportief”: in Engeland hebben ze ‘Hand van God’ nog niet verteerd, tabloid noemt hem zelfs “bedrieger”

12:12 In Engeland is de ‘hand van God’, zelfs 34 jaar na datum, nog altijd niet verteerd. Dat leert ons een blik op de frontpagina’s van enkele tabloids, maar ook een bijdrage van Peter Shilton in Daily Mail. Shilton, 71 intussen, is de keeper die op het WK van 1986 in de kwartfinale door Maradona werd gevloerd bij de legendarische goal. “Het heeft mij jaren dwars gezeten. Ik ga daar nu ook niet over liegen.”