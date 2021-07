Ex-bondscoach Dick Advocaat vindt nieuwe uitdaging: Nederlander moet Irak naar het WK 2022 loodsen

Dick Advocaat zwaaide nog maar pas Feyenoord uit, of hij gaat alweer aan de slag. De Nederlander wordt de nieuwe bondscoach van Irak. Zijn opdracht bij het land uit het Midden-Oosten is duidelijk: kwalificatie voor het WK in Qatar in 2022. Zo zou Irak er voor het eerst sinds 1986 nog eens bij zijn op het wereldkampioenschap. In de kwalificatiepoule wachten de Verenigde Arabische Emiraten, waar Advocaat ook al eens aan het roer stond, Zuid-Korea, Iran, Syrië en Libanon.