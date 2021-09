Ex-Beerschotspeler Sezer Öztürk gezocht door Turkse politie nadat hij man doodschiet tijdens verkeersruzie

Bundesliga Geen feest zonder Haaland: Dort­mund-Bel­gen verliezen van Möncheng­lad­bach

25 september Zonder de geblesseerde Erling Haaland heeft Borussia Dortmund in de Bundesliga de tweede nederlaag van het seizoen geleden. Trainer Marco Rose verloor met zijn ploeg van Borussia Mönchengladbach, de club waarbij hij de afgelopen drie jaar op de bank zat. Axel Witsel speelde een hele match. Thorgan Hazard viel in aan de rust. Thomas Meunier ging rusten in minuut 83.