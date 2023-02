Everton-coach Dyche doet beroep op Defour om Onana kneepjes van het vak te leren: “Steven zal me helpen om hem bij te spijkeren”

BUITENLANDS VOETBAL Expert over de berekende stap in het onbekende van Dante Vanzeir: “Martínez had geen probleem met de MLS”

De MLS is voor Dante Vanzeir (24) een stap in het onbekende. Volgens MLS-kenner en journalist Matthias Van Halst past het offensievere voetbal in de Verenigde Staten bij de nu voormalige aanvaller van Union en belandt hij met New York Red Bulls in een ambitieuze club. En dat alles hoeft niet het einde te beteken van het hoofdstuk Rode Duivels: “Op het voorbije WK in Qatar waren een veertigtal spelers uit de MLS actief.”

