Even weg uit de Parijse drukte: Messi en z’n gezin zoeken de zon op in Rosario, waar PSG-ster ook z’n danskunsten etaleert

Messi, zijn vrouw Antonella Roccuzzo en hun zoontjes Thiago (9), Mateo (6) en Ciro (3) zochten de zon op in Rosario. In de op twee na grootste stad van Argentinië hebben de Messi’s een huis. Roccuzzo deelde op Instagram enkele dagen geleden beelden van een dansende Messi op een zwoel kerstfeestje (zie video onder) en nadien volgden ook een paar foto’s van aan het zwembad. Die verkoeling is ongetwijfeld welkom, want de temperaturen stijgen in deze periode van het jaar in Rosario vlot boven de dertig graden.

Messi kan in zijn vaderland nog even z’n batterijen opladen voor een betere tweede seizoenshelft. Eén goal in 865 minuten, dat is voorlopig immers het magere doelpuntenbilan van Lionel Messi in de Ligue 1. Een schril contrast met z’n jaren in Camp Nou, waar hij rond nieuwjaar aan de dubbele cijfers zat. Zijn enige doelpunt, op 20 november, was wel een pareltje. Hij plaatste de bal van buiten de zestien perfect in het hoekje. Een typische Messi-goal (zie video hieronder) - zijn treffer werd verkozen tot de mooiste goal van november.

Nu de Ligue 1 twee weken pauze neemt, kunnen de statistici aan de slag. Paris-Saint Germain is met een voorsprong van 13 punten ongenaakbaar, maar haar spectaculaire aanwinst van voorbije zomer is nog zoekende. De cijfers van Messi na elf wedstrijden en vier maanden PSG zijn verre van... Messiaans.

Vorig jaar zat hij op dit moment immers aan 7 goals bij FC Barcelona. In de eerste helft van het seizoen 19/20 klokte hij eind december al af op 13 doelpunten. In de twee seizoenen dáárvoor (17/18 en 18/19) zat hij rond de kerstperiode zelfs aan 15 stuks. Nooit kwam bij Barcelona zijn motor dus traag op gang.

Maar over de Franse velden vliegt hij (vooralsnog) niet. Vooral zijn gebrek aan efficiëntie is opvallend. Sinds het begin van het seizoen zit Messi aan 4,69 expected goals. Alle kansen geanalyseerd had Messi dus zeker 4 keer en eigenlijk 5 keer moeten scoren. Zo klokt hij af op een negatief verschil van -3,69. Geen enkele spits in de Franse eerste divisie doet slechter. Eerste achtervolger Burak Yilmaz zit aan 4 goals en had er 7,47 moeten maken (-3,47). Ook Steve Mounié legde er sinds de competitiestart 4 in het mandje terwijl hij aan 6,91 expected goals zit (-2,91).

Volledig scherm Lionel Messi. © Photo News

Verzachtende omstandigheden

Opvallende cijfers. Maar er zijn genoeg redenen waarom PSG zich geen zorgen moet maken. Messi arriveerde met trainingsachterstand in het Parc des Princes, werd belemmerd door blessures en had het mentaal moeilijk. Parijs is Catalonië niet. Niet onlogisch, na 21 jaar Barcelona als heimat heeft de transfer zijn leven op z’n kop gezet. Messi kon zich moeizaam aanpassen aan de nieuwe taal, nieuwe regels en nieuwe stad. Het Franse verkeer noemde hij bijvoorbeeld. “hels en ondraaglijk”. Het contrast met het rustige Spaanse kuststadje Castelldefels nabij Barcelona, waar Messi woonde, is enorm. Die eerste diepe indrukken heeft hij inmiddels achter zich kunnen laten. Messi voelt zich in de Lichtstad meer en meer thuis. Hun villa in Neuilly-sur-Seine helpt daarbij.

En dan zijn er nog die nieuwe teamgenoten. Een ploeg met Mbappé en Neymar. ‘De Vlo’ is niet alleen meer de spil. De zevenvoudige Ballon d’Or moet zich voortbewegen in een tridente. Ook die klik lijkt er stilaan te komen. Messi en Mbappé bewijzen stilaan dat ze in één ploeg kunnen spelen.

Volledig scherm © Photo News

Champions League

Waar Messi zoekt in de Ligue 1 - “het is hier fysiek veel zwaarder dan in La Liga” - scoort hij wel makkelijker in de Champions League. Vijf matchen, vijf goals. Allemaal in het Parc des Princes overigens. Club Brugge kan erover meespreken. Messi scoorde tweemaal in de 4-1-zege op de slotspeeldag. Een treffer voor de geschiedenisboeken, want het was z’n eerste goal ooit tegen een Belgische club.

En Messi is natuurlijk gehaald om de Franse club de Beker met de Grote Oren te schenken. Niet om de 7- of 8-0 tegen Metz of Lorient te maken. De Champions League, dát is wat telt. In dat opzicht is de achtste finale tegen Real Madrid een grote test. Pas vanaf dan kan en zal Messi’s rekening worden gemaakt.

Voor de volledigheid: wat betreft assists in Ligue 1 doet Messi het lang niet onaardig. Met vier assists staat hij gedeeld tiende. Mbappé (8) is de voorlopige assistenkoning. Qua meest succesvolle dribbels (2,3 per match) bezet Messi de tiende positie. PSG-ploegmaats Neymar (3,7) en Kylian Mbappe (3,4) staan op kop. Met gemiddeld 2,2 key passes per wedstrijd staat Messi vijfde, daar is Dimitri Payet (3,8) de onbetwistbare koploper.

Volledig scherm Lionel Messi. © AFP

Volledig scherm Lionel Messi. © REUTERS