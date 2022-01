Even vakantie in de Europese topcompetities: Kevin De Bruyne en co zoeken de zon op

Fotografen in warme oorden zullen de komende dagen gouden zaken doen. In de vijf grote competities wordt er volgend weekend niet gevoetbald. Dus gaat de riem bij de meeste clubs er af.

“Eigenlijk hadden we graag een trainingskamp gepland”, zegt Man City-coach Pep Guardiola. “Maar met corona was het te riskant om met iedereen samen ergens in het buitenland te gaan. De spelers krijgen in de plaats enkele dagen vrijaf. Zo kunnen ze eindelijk tijd doorbrengen met hun familie en vrienden. Sommigen hebben de afgelopen jaren amper een week vrij gehad, door het interlandvoetbal.”

Premier League-voetballers als Harry Maguire en Diogo Dalot stapten gisteren nog op het vliegtuig:

Ook Kevin De Bruyne heeft er naar uit gekeken. Even uitblazen na een drukke periode met veel matchen. Een zware belasting die er kwam na een coronabesmetting in november. “Ik heb meer gespeeld dan ze eigenlijk hadden gewild.” De Bruyne is één van de spelers die vaak aan de alarmbel trekt als het over fysiek en mentaal welzijn gaat. Hij vindt dat er te veel gevoetbald wordt. Lijf en hoofd voelen. In maart krijgen de andere top-Duivels en hij ook vrijaf van Roberto Martínez. Zij worden niet opgeroepen voor de oefeninterlands.

Man City zag zaterdag zijn indrukwekkende zegereeks gestopt. De autoritaire leider verloor punten bij Southampton. De Bruyne lag met een vrijschop aan de basis van de gelijkmaker. Het was zijn 80ste assist in de Premier League. Daarmee evenaart hij David Beckham. De Rode Duivel staat stevig in de top tien van beste passeurs aller tijden. Hij haalt het hoogste gemiddelde van allemaal. Zijn plaats tussen de legendes heeft hij al.

De beste 10 assistgevers ooit in Premier League:

1. Ryan Giggs: 162 assists (632 matchen)

2. Cesc Fabregas: 111 (350 matchen)

3. Wayne Rooney: 103 (491 matchen)

4. Frank Lampard: 102 (609 matchen)

5. Dennis Bergkamp: 94 (315 matchen)

6. David Silva: 93 (309 matchen)

7. Steven Gerrard: 92 (504 matchen)

8. James Milner: 86 (578 matchen)

9. Kevin De Bruyne: 80 (197 matchen)

10. David Beckham: 80 (265 matchen)