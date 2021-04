Europese Super League zakt als kaartenhuis in elkaar: “We hebben een fout gemaakt, sorry”

Super LeagueDe Super League is nú al dood en begraven. Onder massaal protest was Chelsea de eerste club die de alliantie verbrak. Manchester City volgde snel, net als Atletico, Barça en de vier andere Engelse clubs. Het kaartenhuisje van de allergrootsten en allerrijksten is in sneltempo ingestort.

Ladies and gentlemen, dit waren de meest ongelooflijke 48 uur in het Europese voetbal. En dat zonder dat er een bal werd getrapt op het Europese toneel. De Super League viel plots als een kaartenhuisje in elkaar. Het was op Stamford Bridge om 19u53 dat het eerste dominosteentje van de Super League tegen de vlakte ging. In de buurt van het stadion van Chelsea troepten gisteren duizenden fans samen om te protesteren tegen de oprichting van een Super League. Supporters van Chelsea blokkeerden de ingang van het stadion voor de confrontatie met Brighton, maar het bestuur van Chelsea was op dat moment al de laatste hand aan het leggen aan zijn exit uit de Super League. Voorzitter Bruce Buck had eerder op de dag met de spelersgroep gesproken. Hij voelde veel tegenkanting. Na overleg met eigenaar Roman Abramovich nam de club de beslissing een u-turn te nemen. De rijke Rus zou nooit een fan geweest zijn van het format, maar zou onder druk van de andere grote clubs toch bezweken zijn. FOMO. Fear of Missing Out.

“We’ve got our ball back”. “We hebben onze bal terug”, tweette Engels zwaargewicht Gary Lineker. Ook Manchester City volgde snel, ook The Citizens waren pas afgelopen dinsdag op de kar gesprongen onder druk van de strakke deadline, toen waren ze nog met tien.

Bij City stuurden ze maandag off the record al berichten de wereld in waaruit twijfel bleek. De club van Kevin De Bruyne had zich vorige donderdag laten overhalen om toch in te tekenen. Een aantal opperhoofden waren daar niet mee akkoord. Niet in het minst zijn trainer. Die haalde op zijn persconferentie het grove geschut boven. Een pleidooi tegen de Super League.

“Ik kan je mijn opinie geven, maar die is louter gebaseerd op onvolledige informatie”, zei Guardiola op zijn persconferentie. “Niemand die voorlopig juist weet wat en hoe. Ook mij is gisteren alleen verteld dat er later op de dag een statement zou volgen. Ik hoop dat de CEO van de Super League snel duidelijkheid schept. Want nu is het voor ons, coaches, vooral een oncomfortabele situatie. Maar als je me vraagt waarom sommige teams zeker zijn van een plaats in de Super League, zonder ervoor hoeven te spelen, en anderen niet... Dat is toch geen sport, als er geen verband is tussen inzet en beloning? Als het al bij al weinig uitmaakt of je wint of verliest. Dat is niet eerlijk.”

Uiteindelijk onderbrak de perschef de virtuele persbabbel af om nog meer schade te voorkomen. De machine was aan het bollen.

Ed Woodward, CEO van Manchester United en met de Glazers een van de drijvende krachten achter de Super League, fluisterde bevriende journalisten in dat aan het eind van het seizoen opstapt.Ook Spaanse media meldden dat zowel Atlético als FC Barcelona zinnens waren om uit de alliantie te stappen. Alle betrokken clubs belegden dinsdagavond laat nog een digitale spoedvergadering.

Het definitieve einde van het project? Daar heeft het met de minuut meer schijn van. Intussen bevestigden ook Arsenal, Liverpool, Tottenham en Manchester United dat ze niet zullen deelnemen aan de Super League. “We trekken ons terug, nadat we aandachtig luisterden naar de voetbalgemeenschap”, klinkt het bij Arsenal. “We hebben een fout gemaakt en willen ons daarvoor verontschuldigen.” Italiaanse media melden intussen dat ook AC Milan zéker het voorbeeld van de Gunners volgt. Wordt vervolgd.

