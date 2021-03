EUROPA LEAGUE. Tottenham uitgeschakeld na pijnlijke avond, oude bekenden scoren én pakken rood in Schotland

Dinamo Zagreb stunt tegen Tottenham, drie treffers Orsic

Dinamo Zagreb heeft in de Europa League voor een enorme verrassing gezorgd. De koploper uit de Kroatische voetbalcompetitie won in de achtste finales na verlenging met 3-0 van Tottenham Hotspur, zonder Toby Alderweireld. Die verlenging was nodig omdat Zagreb na de reguliere speeltijd met 2-0 leidde. Tottenham won een week eerder met dezelfde cijfers.

De Londenaren, die twee jaar geleden nog in de finale van de Champions League stonden, kwamen pas laat in de problemen. Mislav Orsic bracht Dinamo in de 62e minuut op fraaie wijze op voorsprong. De aanvaller draaide de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de verre rechterbovenhoek: 1-0. Orsic eiste later weer de hoofdrol voor zich op. In de 83e minuut passeerde hij de Franse doelman Hugo Lloris opnieuw, waardoor verlenging noodzakelijk was.

Gareth Bale kreeg in die verlenging een goede schotkans, maar de bal ging naast het doel. Orsic was in de 106e minuut voor de derde keer trefzeker en zorgde voor enorme vreugde bij Dinamo.

De uitschakeling betekende een volgende tegenvaller voor Tottenham, dat in de Premier League slechts achtste staat. De club staat eind april wel in de finale van de League Cup tegen Manchester City.

Volledig scherm © Photo News

Arsenal ondanks nederlaag bij laatste acht

Arsenal staat in de kwartfinales van de Europa League. De Londenaren verloren in eigen stadion met 0-1 van Olympiakos Piraeus, maar Arsenal won de heenmatch wel met 1-3.

Olympiakos moest dus sowieso drie keer scoren. De Griekse koploper kreeg kort na rust even hoop. De bal veranderde na een schot van aanvaller Youssef El Arabi van richting en ging in het doel: 0-1. Olympiakos nam daarna wat meer risico maar dat leverde geen treffers meer op. Arsenal, dat via aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang enkele goede kansen kreeg, scoorde ook niet. Olympiakos beëindigde het duel met tien man na een rode kaart voor verdediger Ousseynou Ba.

Volledig scherm © AFP

Ook AS Roma en Granada stoten door

AS Roma zit ook bij de laatste acht clubs. Het elftal van trainer Paulo Fonseca won met 2-1 van Sjachtar Donetsk, na een 3-0-zege in de eerste confrontatie. Borja Mayoral maakte beide doelpunten voor Roma.

De Spaanse club Granada schakelde FC Molde uit Noorwegen uit. Molde won in Boedapest met 2-1. Dat was na de nederlaag van 2-0 in de eerdere ontmoeting niet genoeg. De winnende treffer voor Molde kwam in de laatste minuut van de reguliere speeltijd op naam van Eirik Hestad, die scoorde uit een strafschop.

Volledig scherm © EPA

Belgische boosdoeners eruit

Met de uitschakeling van AC Milan is van alle Italiaanse clubs alleen AS Roma nog actief in een Europees clubtoernooi. AS Roma schakelde Shahktar Donetsk uit. Juventus, Atalanta en Lazio werden al uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Ook voor Rangers FC - de boeman van Antwerp - zit het avontuur in de Europa League erop. Slavia Praag was te sterk voor het team van coach Steven Gerrard: 0-2. Peter Olayinka (ex-AA Gent en ex-Zulte Wargem) en Nicolae Stanciu (ex-RSCA) scoorden voor de Tsjechen. Kemar Roofe (ook al ex-RSCA) kreeg rood nadat hij z’n studs (ongewild?) op het hoofd van de keeper plantte.

Villarreal won net als een week eerder met 2-0 van Dinamo Kiev - dat Club Brugge uitschakelde - en verzekerde zich ook van een plaats bij de laatste acht clubs. Tot slot rekende Ajax ook in de return makkelijk af met Young Boys. De loting is morgen.

Volledig scherm Roofe. © AFP