EU laat beslag leggen op deel bezittingen Russische miljardair, ooit kandidaat-koper Anderlecht

Buitenlands voetbalDe Europese Unie heeft sancties ingesteld tegen enkele rijke oligarchen die nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Eén van hen is Alisher Usmanov, momenteel sponsor van Everton en ooit erg geïnteresseerd in de aankoop van Anderlecht. Daar stak Marc Coucke echter een stokje voor.

Alisher Burkanovich Usmanov, geboren in Oezbekistan, is een van ’s werelds rijkste zakenmannen met een geschat vermogen van 13,1 miljard. Hij sleept een verleden met zich mee. Een boek dat hij liever gesloten houdt en waarover topspecialisten in laster en privacy en agressieve PR-bureaus waken. Lees er HIER alles over.

Behalve hem worden ook andere mensen uit de “inner circle” van Poetin genoemd. Zo staan ook oligarch en grootaandeelhouder van Tui Aleksej Mordasjov, naaste vertrouweling van Poetin en hoofd van staatsbedrijf Rosneft Igor Sechin en miljardair en hoofd van Alfa Bank Mikhail Fridman op de sanctielijst. Ook Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov, wordt door de maatregelen getroffen, net als cellist en vertrouweling van Poetin, Sergej Roldoegin. Zijn naam dook eerder op in de berichtgeving over de Panama Papers. Verschillende offshorebedrijven werden aan hem toegeschreven.

Ook zakenlieden Petr Aven en Nikolaj Tokarev worden genoemd. De Russische oligarchen hebben er tot dusver op kunnen vertrouwen dat zij en hun geld welkom zijn in de metropolen van Europa. Na de aanval van Poetin op Oekraïne zijn zij echter steeds meer in het vizier gekomen van westerse regeringen. Eerder werden al sancties ingesteld tegen Poetin en minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Een van de problemen is dat de EU geen toegang heeft tot grote activa.

Met name in het VK is het de oligarchen tot dusver gemakkelijk gemaakt hun holdings te verbergen met de hulp van brievenbusmaatschappijen en stromannen. Zwitserland is ook een bijzonder belangrijk financieel centrum voor Russen. Volgens cijfers van de Nationale Bank stonden er in 2021 Russische tegoeden ter waarde van ongeveer 15 miljard frank (14,5 miljard euro) op Zwitserse rekeningen. Maandag besloot de regering in Bern zich aan te sluiten bij de EU-sancties. De tegoeden van alle bedrijven en personen die op Europese sanctielijsten staan, worden met onmiddellijke ingang geblokkeerd, aldus president Ignazio Cassis.

Usmanov werd destijds via de omstreden makelaar Christophe Henrotay aangeboden bij Anderlecht, maar kwam uiteindelijk niet naar het Astridpark, Marc Coucke deed dat wél.