Ervaringsdeskundigen over de oliemiljoenen in Saoedi-Arabië: “Een bonus van 6.000 euro? De voorzitter werd uitgejouwd”

Adieu ‘oudjes’, welkom youngsters: hoe Real Madrid volop de kaart van de verjonging trekt

Real Madrid start zijn verjongingskuur. De Koninklijke betaalt 103 miljoen euro (plus bonussen) voor de 19-jarige Jude Bellingham en nam de voorbije dagen tegelijk afscheid van enkele ‘oudjes.’ De middenvelder van Dortmund is lang niet de enige ‘youngster’ die Real binnenhaalt. Benieuwd of Real vasthoudt aan die visie voor die ene vacante positie in het elftal.