Eric Cantona komt terug op karatetrap op fan in 1995: “Ik had harder moeten trappen”

Buitenlands voetbalEric Cantona is verre van onbesproken. De meeste mensen zullen zich de Fransman herinneren van zijn karatetrap op een Crystal Palace-fan in 1995. Cantona komt nog even terug op dat moment in de film ‘The United Way’ die binnenkort uitkomt.