“Er zat baby in mijn buik die misschien niet geboren zou worden”: partner Valverde viseert in nasleep parkingruzie Villarreal-speler die draak stak met zwangerschapsproblemen

De ‘parkingruzie’ na afloop van Real Madrid-Villarreal blijft beroeren in Spanje. Nadat Villarreal-middenvelder Alex Baena aangifte deed voor de slag die Real-speler Federico Valverde hem zou hebben gegeven, heeft Mina Bonino, de partner van Valverde, van zich laten horen. Op sociale media neemt ze Baena in het vizier voor vermeende uitspraken over haar zwangerschap die zouden hebben geleid tot de slag.

Baena meldde op Twitter dat hij na de wedstrijd in Madrid aangevallen werd. “Erg verdrietig over de agressie waarvan ik na de match het slachtoffer werd”, schreef hij. Volgens de kranten AS en Marca heeft Valverde zaterdagavond Baena in het gezicht geslagen op de parking van het Bernabéu-stadion.

Valverde zou, volgens ooggetuigen, Baena hebben opgewacht bij de teambus van de bezoekers en hem toen een slag verkocht hebben. Voor zo’n aanval kan de Uruguayaan drie tot twaalf wedstrijden geschorst worden. Nu Baena ook effectief aangifte heeft gedaan, kan de tuchtcommissie van de RFEF tot actie overgaan.

De entourage van Valverde reageerde in een mededeling, waaruit Marca citeert, dat Baena in de Copa del Rey-wedstrijd tussen Real en Villarreal van midden januari provocerende opmerkingen heeft gemaakt aan het adres van Valverde. “Fede heeft nooit problemen met iemand. In dit geval ging het om iets heel ernstig dat lang geleden is gebeurd”, aldus de krant.

Het radiostation Cadena Ser meldde dat Baena eerder op het seizoen Valverde had beledigd en onder meer de draak had gestoken met zijn nog ongeboren tweede zoon. Rond die tijd, halfweg januari, was het leven van het nog ongeboren kindje in gevaar. De Villarreal-speler zou daarover enkele provocerende opmerkingen naar het hoofd van Valverde hebben geslingerd. Baena ontkent alle aantijgingen. “Het is volledig onwaar dat ik dat heb gezegd”, tweette hij.

Mina Bonino, de vrouw van Valverde, heeft op haar sociale media een lange, emotionele boodschap gedeeld als reactie op de feiten. Daarbij spreekt ze Baena onrechtstreeks aan. “Probeer je eens in te beelden dat je 14 weken zwanger bent en de dokters je vertellen dat je kind waarschijnlijk niet levend geboren zal worden. Ik had de keuze om de zwangerschap te onderbreken of meer dan een maand te wachten op de resultaten van de invasieve tests.”

“Ik koos gelukkig voor het laatste, maar beeld je in dat ik van begin januari tot en met 10 februari, de dag waarop ik de positieve uitslag kreeg, een baby in mijn buik droeg waarvan ik niet wist of ik hem zou kunnen baren. Je weet niet wat er in mijn hoofd omging en wat het met me deed. Tot mijn baby geboren wordt, zal ik nooit gerust zijn”, gaat Bonino verder. “We hebben nooit aangezet tot geweld, maar er zijn zware grenzen overschreden. Niet alles mag zomaar passeren in het voetbal en in het leven.”

