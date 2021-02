“Enkele spelers tegenstander Antwerp in Europa League betrapt op lockdownfeestje”

Buitenlands VoetbalIn het Schotse Glasgow hebben tien mensen een boete gekregen na een bijeenkomst. Er zouden enkele spelers van Glasgow Rangers, de tegenstander donderdag van Antwerp in de Europa League, aanwezig geweest zijn. De club uit Schotland is een intern onderzoek gestart.

De ploeg van coach Steven Gerrard heeft een intern onderzoek ingesteld naar aanleiding van beschuldigingen aan het adres van verschillende spelers, die een huisfeest zouden hebben bijgewoond, dat door de politie stilgelegd is. De club gaf ook een korte verklaring op Twitter, nadat bleek dat sommige spelers ervan werden beschuldigd de strenge coronamaatregelen van Schotland te hebben overtreden. “Rangers zijn zich bewust van een vermeend incident dat onderwerp is van een intern onderzoek. We geven verder geen commentaar”, luidt het op Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een woordvoerder van Police Scotland vertelde zijn verhaal aan Sky Sports News: “We ontvingen meldingen van een samenscholing bij een woning in Hayburn Lane, Glasgow om 1.10 uur op zondag 14 februari. Agenten waren aanwezig en de aanwezigen vertrokken. Tien mensen kregen een boete voor het overtreden van het coronavirusreglement”, aldus de woordvoerder van Police Scotland. Het is wel niet duidelijk hoeveel Rangers-spelers op het feest aanwezig waren.

Volledig scherm Glasgow Rangers speelde in de groepsfase van de Europa League tegen Standard. © Photo News

In Schotland gelden nog steeds strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waarbij het niet is toegestaan om je in een ander huishouden te mengen.

Geen primeur

Het is niet het eerste incident in Schotland. Het recente onderzoek van de Rangers komt twee maanden nadat spelers Jordan Jones en George Edmundson een schorsing van twee weken kregen voor het overtreden van de Covidprotocollen door het bijwonen van een illegale houseparty.

Ook bij de grote rivaal Celtic ontstond er in augustus vorig jaar ophef. Onze landgenoot Boli Bolingoli reisde naar Spanje zonder zijn club in te lichten en speelde tegen Kilmarnock, terwijl hij in quarantaine had moeten zitten.

Volledig scherm Boli Bolingoli in actie voor Celtic. © AP