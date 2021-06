Enkelband, spookrijden en pokerdrama: na erg woelige carrière stopt Nicklas ‘Lord’ Bendtner (33) met voetballen

Bendtner tekende in 2005 een miljoenencontract bij Arsenal, maar tot de absolute topspits waarvoor hij doorging als tiener in Denemarken zou hij het nooit schoppen. Daarvoor zat het niet goed in het hoofd. Naast zijn passage van negen jaar bij The Gunners (24 goals in 108 matchen) speelde hij voor Birmingham City, Sunderland, Juventus, Wolfsburg - mét Kevin De Bruyne -, Nottingham Forest en Rosenborg. Anderhalf jaar geleden kwam ook aan zijn avontuur bij die laatste club een einde. Hij ging nog wat voetballen bij de veteranen van de Deense vierdeklasser Tarnby FF, maar nu is het dus voorgoed gedaan, zo vertelt hij in het Discovery+-programma Bendtner & Philine. “Ik voetbal al mijn hele leven en van de ene op de andere dag houdt dat op. Ik heb tijd nodig om te begrijpen dat het voorbij is en moet op zoek naar iets wat mij hetzelfde gevoel schenkt.”

6,7 miljoen euro

Zijn carrière is er een van enkele ups maar vooral veel downs. Enkel bij de Deense nationale ploeg voelde hij zich écht goed in zijn vel. 30 goals in 81 A-caps. “Ik voelde me er altijd geapprecieerd”, vertelde hij in een eerder interview. Maar bij zijn clubs liep het altijd wel mis. Nochtans had de zelfzekere Deen zichzelf beloofd “de beste spits ter wereld te worden”.

Niets van dat, door de vele strapatsen. Op het trainingsveld toonde hij een gelaten, lome indruk. Alsof het vanzelf zou komen. Naast de groene mat één grote fratsenlijst. Zo werd hij voor een halfjaar geschorst omdat hij dronken ging spookrijden door Kopenhagen, droeg hij 50 dagen een enkelband omdat hij een taxichauffeur mishandelde, schuurde hij met zijn edele delen tegen een (andere) taxi, weigerde hij meermaals op restaurant te betalen, verspeelde hij 6,7 miljoen euro met pokeren, kreeg hij het aan de stok met verschillende vrouwen en ontsnapte hij aan de dood na een crash met zijn Aston Martin van 140.000 euro.

Dan was er nog de onderbroekengate. Op het EK van 2012 kreeg hij een boete van 100.000 euro omdat hij zijn sponsor op het randje van zijn ondergoed liet tonen. Zwaar tegen de regels van de UEFA, die dus serieus ingrepen.

Lord

Rest nog de vraag, vanwaar die bijnaam ‘Lord’ weer? Arsenal-fans gingen hem al snel zo noemen en er is ook een link met barones Caroline Luel-Brockdorff - haar familie bezat het grootste huis van Denemarken - waar hij een relatie mee had. Een echte ‘Lord’ werd hij evenwel omdat het tijdschrift SE Og HOR anderhalve meter grond in Glencoe Wood kocht en het eigendom liet registeren op de naam van Bendtner, die zo ‘Lord of Glencoe’ werd.

Volledig scherm Bendtner en de onderbroek op het EK van 2012. © AP