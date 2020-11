Engelsen geland in België, bondscoach Southgate gelooft rotsvast in zege: "We bewezen al dat we Duivels kunnen kloppen"

Buitenlands voetbalDe Engelsen zijn inmiddels in het land. Bondscoach Gareth Southgate blikte vanmiddag vooruit naar het topduel van morgen tegen de Rode Duivels. "België heeft een fantastisch team, maar we kunnen er zeker gaan winnen. Dat hebben we vorige maand al bewezen met de 2-1-zege op Wembley.”

"We hebben zes punten nodig tijdens de volgende twee duels", begon Southgate met het duidelijk maken van zijn ambities. Woensdag sluiten de Engelsen hun groepsfase af met een thuisduel tegen het nog puntenloze IJsland. "We moeten zondag winnen van België. We focussen vooral op de prestatie, nadien komt het resultaat dan wel. De voorbije wedstrijden hebben we goed gespeeld. Van het duel van donderdag tegen Ierland (3-0-zege) hebben we weer veel geleerd. Natuurlijk is een uitwedstrijd in België zeer moeilijk. Maar het is niet onmogelijk om er te winnen. We bewezen vorige maand al dat we hen kunnen verslaan, ook al was België ook toen sterk. Iedereen is heel gefocust en gemotiveerd. We starten zondag zonder schrik, maar met een positieve mindset."

"Iedereen weet dat België een fantastische ploeg heeft", ging Southgate verder. "Ze verloren maar twee keer in 28 matchen. Maar wij willen de beste ploeg ter wereld worden. En dan moet je zo'n matchen winnen. Wij zijn ook goed bezig. We kregen slechts twee goals tegen in onze laatste negen matchen en voorin scoren we bijna altijd. Onze ploeg is bovendien nog heel jong. We gaan de komende jaren alsmaar beter worden."

Volledig scherm © AFP

Southgate kampt met enkele afwezigen voor het duel met de Rode Duivels. Vooral achterin ontbreken belangrijke pionnen als Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez en Harry Maguire. "We hebben voldoende mogelijkheden", pareerde Southgate. "Het klopt dat we achterin enkele jongens moeten missen. Dat is aanpassen, maar zo is er altijd wel een probleem. Elk team kampt wel eens met afwezigheden, ook onze tegenstanders. Het is daarom belangrijk dat onze selectie voldoende breed is en dat de spelers op verschillende posities uit de voeten kunnen. De matchen volgen elkaar snel op en je moet telkens de volle negentig minuten top zijn, met en zonder bal. De jongens die morgen zullen spelen, zullen klaar zijn. We hebben de voorbije maanden veel spelers speelgelegenheid gegeven. Dat moet ook om klaar te zijn om afwezigheden op te vangen. We hebben meer dan elf spelers nodig. Als bijna iedereen fit is, zorgt dat voor moeilijke beslissingen voor mij. Maar dat hoort bij de job van bondscoach."

Southgate kon tot slot nog meegeven dat al zijn spelers bij de laatste testronde een negatieve coronatest aflegden. Eerder op de dag raakte ook bekend dat bij de Rode Duivels niemand positief testte. "Dat was een enorme opluchting", bekende Southgate. "Iedereen is beschikbaar. Dat is fantastisch. We zijn als team al een hele tijd heel voorzichtig. Dat is niet zo leuk, maar we beseffen dat we ons in een bevoorrechte positie bevinden. We kunnen onze job uitoefenen terwijl het land in lockdown is."

Volledig scherm © AP