Engelse tweede klasse start vanavond met vier (!) Rode Duivels: wachten op doorbraak in transferdossiers

The Championship, de Engelse tweede klasse, start vanavond. En voorlopig gebeurt dat met vier Rode Duivels. Liverpool heeft nog altijd niet de definitieve doorbraak geforceerd in het dossier rond Romeo Lavia. Het is wachten op een finaal akkoord op clubniveau over een transferprijs van circa 60 miljoen. Bij Southampton, dat uit de Premier League degradeerde, wachten ze nu al een week op een verhoogd bod.

Bij die andere degradant in Engeland, Leicester City, is voorlopig maar een Duivel kunnen ontsnappen. Youri Tielemans verhuisde transfervrij naar middenmoter Aston Villa. Voor Wout Faes, Dennis Praet en Timothy Castagne is er bij Leicester nog altijd geen aanvaardbaar bod binnengekomen. Bij Fulham en Juventus is Castagne besproken, maar wordt er gewacht. Torino is net als vorig jaar geïnteresseerd in Praet.