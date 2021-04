Engelse clubs boycotten sociale media in protest tegen racisme

Een weekend lang alles op zwart, dat is het idee achter de actie tegen online racisme. Vanaf vrijdagnamiddag tot maandag zal geen enkele club of speler uit de Premier League iets op sociale media posten. De Engelsen willen hiermee de aandacht geven aan de onophoudelijke stroom van haatberichten op online platformen.

De boycot valt echter niet overal in de smaak. In de aanloop naar het protest stelde Manchester United een stijging van 350 procent vast in het aantal haatboodschappen de afgelopen week. United voerde onlangs nog onderzoek en telde 3300 beledigingen met racistisch motief tussen september 2019 en februari 2021.