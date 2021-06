Engeland, een ‘gevaarlijke outsider’ voor EK-titel, doorgelicht: “Van Mason Mount ben ik écht onder de indruk”

Waarom moet je naar Engeland kijken?

“Op het WK in Rusland zei ik al dat Engeland een ploeg is die over een paar jaar prijzen kan pakken. Wel, ze hebben stappen vooruitgezet. De huidige selectie is een goede mix van ervaring en jong talent, dat al op een heel hoog niveau speelt. Het is simpelweg een interessant team vol Premier League-spelers. Engeland staat voor verzorgd voetbal. Het is geen ‘kick and rush’ meer. Kijk naar jongens als John Stones, die bij Man City onder Guardiola ook in de combinatie moet spelen.”