En zeggen dat ook dit een Rode Duivel had kunnen geweest zijn: 17-jarige ‘zoon van’ gooit hoge ogen in prestigieus jeugdtoernooi, maar kiest voor Portugal

Nul-zes: ziedaar het statement waarmee de beloften van Benfica gistermiddag uitpakten in de finale van de UEFA Youth League tegen RB Salzburg. Henrique Araújo scoorde er drie in het Centre Sportif de Colovray in Nyon, Neto, N’Dour en Luis Semedo deden de rest. Maar er was dus ook een Belg (nou ja) die de wedstrijd mee kruidde. Diego Moreira was goed voor twee assists - met een subtiele tik leidde hij onder meer de openingsgoal in - en zo mag het rapport van de winger in het prestigieuze jeugdtoernooi er meer dan zijn: in tien matchen scoorde hij vier keer en leverde hij ook vijf keer de beslissende pass. De wapens van de flankaanvaller, die bij voorkeur vanop links opereert maar ook op rechts uit de voeten kan: hij is pijlsnel, technisch vaardig en heeft ook een uitstékende trap in de benen.